В результате вторжения российских войск на территорию нашего государства миллионы украинцев вынуждены покидать свои дома и выезжать за границу.

В связи с этим были внедрены временные правила перемещения животных. Как вывозить домашних питомцев в ЕС во время эвакуации из Украины и что для этого нужно – читайте дальше в материале.

Польша

Правила перемещения домашних животных (кошки, собаки, фрески) с документами:

животное идентифицировано с помощью микрочипа;

животное вакцинировано от бешенства (прививка действует);

животное имеет актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;

животное имеет действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья, выдается ветеринарными учреждениями Госпродпотребслужбы.

Если одно или несколько из вышеуказанных требований не выполнены (животное не вакцинировано, отсутствуют документы или микрочип), у владельца животного есть два варианта пересечения границы с Польшей.

Если путешественник может указать адрес места пребывания животного в Польше (семья, друзья, гостиница), должен соблюдать правила:

иметь заполненную декларацию ( заявку

информация о местах пребывания передается соответствующему уездному (районному) ветеринарному врачу;

Ветеринарный врач предпринимает следующие мероприятия:

идентификация животного (чипирование в случае его отсутствия);

вакцинация против бешенства (если нет прививки у животного);

исследование для определения титра антител к возбудителю бешенства;

После получения результатов исследования на животное выдаются документы, подтверждающие выполнение указанных требований.

Если путешественник не может указать адрес места нахождения домашних животных в Польше, должен соблюдать правила:

иметь заполненную декларацию ( заявку

официальный ветеринарный врач производит маркировку и делает прививку в месте временного пребывания животного вместе с владельцем/опекуном после пересечения границы;

расходы, связанные с вышеуказанными действиями, покрываются из государственного бюджета Республики Польша.

Для животных в возрасте до 8 месяцев требуется только заполненная заявка.

Другие виды домашних животных (грызуны, кролики, земноводные, рептилии, беспозвоночные, декоративные водные животные) временно освобождаются от разрешения Главного ветеринарного врача Республики Польша.

Виды, на которые распространяется Вашингтонская конвенция CITES, согласовывается с национальной администрацией Республики Польша. Условия могут быть изменены, следите за официальным сайтом.

Словакия

На официальном сайте ветеринарной службы Словакии доступна форма заявления для въезда в Словакию, которая подлежит заполнению владельцами животных. При пересечении контроля ее следует предоставить должностным лицам Словацкой Республики.

Венгрия

Введена система въезда из Украины с животными, которая требует только регистрации при пересечении границы путем заполнения владельцами животных формы и предоставления ее при пересечении контроля должностным лицам.

Соответствующая форма доступна на официальном сайте Ветеринарной службы Венгрии по ссылке.

Следует отметить, что животное будут вакцинировать против бешенства непосредственно при пересечении границы за счет бюджета Венгрии, если оно не вакцинировано или у него отсутствуют подтверждающие документы.

По прибытии в другую страну ЕС необходимо безотлагательно проинформировать местную ветеринарную службу о месте своего пребывания.