Господарі котів можуть зіткнутися з неприємними сюрпризами, зокрема – стійким запахом сечі.
Така проблема виникає, коли ваш улюбленець ігнорує свій туалет. Позбутися запаху сечі важко, але можливо.
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Як вивести застарілий запах котячої сечі, розповідають Факти ICTV.
Як вивести застарілий запах котячої сечі
Сода і перекис водню
Харчова сода допомагає позбутися запаху котячої сечі буквально з усіх поверхонь.
Змішайте чайну ложку мийного засобу та 1/4 склянки перекису водню. Посипте на потрібні місця соду і налийте зверху розчин. Розітріть за допомогою щітки і залиште до повного висохання.
Оцет
Змішайте оцет та воду, у пропорціях 1:3. Розбризкайте засіб на поверхні. Змивати не потрібно, запах сам розвіється.
Спирт
Обробіть поверхні етиловим спиртом і залиште до повного висихання.
Гліцеринове мило
Цей спосіб особливо підійде, якщо ваш улюбленець ходив у туалет на дивані або псував інший текстиль. Мило потрібно нанести на забруднену поверхню і потерти щіткою. Після цього змийте водою.
Лимонний сік
Ефективним засобом у боротьбі з неприємними запахами є лимонний сік.
Змочіть губку в лимонному соці й ретельно обробіть забруднені місця.
Розчин марганцівки
Засіб підійде для темних меблів або твердих поверхонь.
Розчиніть кілька кристалів марганцівки у склянці з теплою водою. Змочіть губку і обробіть місця.