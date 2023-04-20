Господарі котів можуть зіткнутися з неприємними сюрпризами, зокрема – стійким запахом сечі.

Така проблема виникає, коли ваш улюбленець ігнорує свій туалет. Позбутися запаху сечі важко, але можливо.

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Як вивести застарілий запах котячої сечі, розповідають Факти ICTV.

Як вивести застарілий запах котячої сечі

Сода і перекис водню

Харчова сода допомагає позбутися запаху котячої сечі буквально з усіх поверхонь.

Змішайте чайну ложку мийного засобу та 1/4 склянки перекису водню. Посипте на потрібні місця соду і налийте зверху розчин. Розітріть за допомогою щітки і залиште до повного висохання.

Оцет

Змішайте оцет та воду, у пропорціях 1:3. Розбризкайте засіб на поверхні. Змивати не потрібно, запах сам розвіється.

Спирт

Обробіть поверхні етиловим спиртом і залиште до повного висихання.

Гліцеринове мило

Цей спосіб особливо підійде, якщо ваш улюбленець ходив у туалет на дивані або псував інший текстиль. Мило потрібно нанести на забруднену поверхню і потерти щіткою. Після цього змийте водою.

Лимонний сік

Ефективним засобом у боротьбі з неприємними запахами є лимонний сік.

Змочіть губку в лимонному соці й ретельно обробіть забруднені місця.

Розчин марганцівки

Засіб підійде для темних меблів або твердих поверхонь.

Розчиніть кілька кристалів марганцівки у склянці з теплою водою. Змочіть губку і обробіть місця.