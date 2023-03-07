Поява кошеняти в сім’ї – це справжня пригода, адже разом із милою тваринкою ви отримуєте ще й довгий процес її виховання. Одним із найважливіших етапів на цьому шляху є привчання кошеняти до лотка.

Коти мають свій темперамент, звички і є досить самостійними ще змалечку. Проте деякі улюбленці проявляють чималу впертість, тому господарям варто запастися терпінням.

Про те, як привчити кошеня до лотка, розповів ветеринар клініки “Zagavet” Андрій Пінчук.

Як привчити кошеня до лотка: поради

1. Оберіть правильне місце для котячого туалету

Почнемо з того, що похід в туалет для кота – це дуже інтимний процес, який потребує спокою і зосередженості. Відповідно, місце для лотка потрібно вибирати спокійне і затишне. Чудово підійде ванна кімната або туалет.

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2. Розмір лотка

Лоток має бути достатньо великим, щоб хвостатий міг там повністю поміститися. Також високі борти забезпечать чистоту навколо, адже коти люблять приховати свої результати й інколи роблять це дуже завзято.

3. Експериментуйте із наповнювачами

Бувають різні наповнювачі: деревний, бетонітовий, силікагелевий, кукурудзяний тощо. Та не всі подобаються користувачам, адже це все індивідуально. Тому потрібно експериментувати. Консистенція, запах, або навіть відчуття (коле в лапи) можуть бути причинами відмови ходити в лоток.

4. Хваліть свого улюбленця

Після вдалого ходіння в лоток можна хвалити і давати смаколик – це допоможе сформувати правильну асоціацію.

Що ж робити, якщо котик вибрав інше місце для туалету?

1. “Відлякати” від місця

Випорожнення за допомогою серветки потрібно помістити в лоток і простежити, щоб кіт це зафіксував. Місце злочину помити та розкласти цитруси (або обробити витиснутим соком), вони його ненавидять. Також є спеціальні спреї, які приваблюють до туалету і відлякують від стихійних клозетів. Їх можна придбати в зоомагазинах.

2. Простежити за поведінкою кота

Зазвичай перед “процесом” тваринка починає бігати, нявкати і шукати місце. У цей момент можна допомогти і швиденько доставити пасажира в потрібну локацію.

3. Перевірити на наявність хвороб

Бувають ситуації, коли кошеня свідомо ходить в туалет у помітному місці (на ліжко, килимок тощо). Це може бути ознакою якогось захворювання і тваринка намагається таким чином привернути увагу. В такому разі вам варто звернутися до ветеринарів.

Також причиною може бути стрес, або ж поява нових членів в сім’ї.

А для того, щоб ваш домашній улюбленець не мав проблем зі здоровʼям, Андрій Пінчук радить не забувати про правильне та збалансоване харчування.