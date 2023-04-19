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Неприємний аромат секонд-хенду: як позбутися запаху формальдегіду

19 Квітня 2023, 18:20
Асоян Каріна редакторка стрічки
Як позбутися запаху формальдегіду
Джерело: Unsplash

Речі із секонд-хенду мають специфічний запах, який не завжди зникає після першого прання.

Цей запах – результат санітарної обробки формаліном та парою.

Як позбутися запаху формальдегіду, розповідають Факти ICTV.

Як позбутися запаху формальдегіду

Ретельне прання

Позбутися неприємного запаху можна за допомогою прання. Використовуйте велику порцію порошку з антисептичним ефектом. Також увімкніть додаткове полоскання і обов’язково використовуйте кондиціонер.

Замочіть одяг

Спробуйте замочити одяг у холодній воді з ополіскувачем. Залиште на кілька годин. Періодично перемішуйте речі.

Нашатирний спирт

Візьміть одну столову ложку нашатирного спирту і додайте у 5 л теплої води. Залиште речі на 4-6 год. Після цього поперіть одяг з ополіскувачем або ефірною олією і просушіть його на свіжому повітрі.

Оцет і сода

Змішайте 100 мл оцту, 50 г соди та 100 г солі і замочіть в цьому розчині одяг. Залиште на 6-8 год. Після цього поперіть речі з ополіскувачем.

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