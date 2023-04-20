Хозяева кошек могут столкнуться с неприятными сюрпризами, в частности — стойким запахом мочи.

Такая проблема возникает, когда ваш любимец игнорирует свой туалет. Избавиться от запаха мочи трудно, но возможно.

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Как вывести застарелый запах кошачьей мочи, рассказывают Факты ICTV.

Как вывести застарелый запах кошачьей мочи

Сода и перекись водорода

Пищевая сода помогает избавиться от запаха кошачьей мочи буквально со всех поверхностей.

Смешайте чайную ложку моющего средства и 1/4 стакана перекиси водорода. Посыпьте на нужные места соду и налейте сверху раствор. Разотрите с помощью щетки и оставьте до полного высыхания.

Уксус

Смешайте уксус и воду, в пропорциях 1:3. Разбрызгайте средство на поверхности. Смывать не нужно, запах сам развеется.

Спирт

Обработайте поверхности этиловым спиртом и оставьте до полного высыхания.

Глицериновое мыло

Этот способ особенно подойдет, если ваш любимец ходил в туалет на диване или портил другой текстиль. Мыло нужно нанести на загрязненную поверхность и потереть щеткой. После этого смойте водой.

Лимонный сок

Эффективным средством в борьбе с неприятными запахами является лимонный сок.

Смочите губку в лимонном соке и тщательно обработайте загрязненные места.

Раствор марганцовки

Средство подойдет для темной мебели или твердых поверхностей.

Растворите несколько кристаллов марганцовки в стакане с теплой водой. Смочите губку и обработайте места.