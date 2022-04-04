У багатьох із нас залишилися в холодильниках борщі та інші страви, які за часів нашої відсутності в будинках уже вкрилися цвіллю. Після повернення додому нам доведеться зробити ревізію в холодильниках і викидати зіпсовані продукти. Ми розповімо вам, як помити каструлі та сковорідки від цвілі та чи можна користуватися таким посудом.

Більшість цвілі гине просто під гарячою водою, але для того, щоб точно бути впевненим у чистоті посуду, його бажано помити спеціальними засобами. Для цього підійде:

оцет

сода

перекис водню 3%

господарське мило

рідкий мийний засіб

Також вам будуть необхідні кухонні губки, металеві мочалки та гаряча вода.

Якщо цвілі дуже багато, спочатку краще прибрати її папером, потім каструлю або інший посуд потрібно залити окропом. Якщо у вас немає гарячої води, то варто прямо в каструлі прокип’ятити воду. Цвіль і грибок гинуть в окропі.

Щоб прибрати запах цвілі в каструлі, необхідно протерти її оцтом, дати висохнути і помити каструлю з мийним засобом у гарячій воді.

Із чашки потрібно зняти цвіль, наповнити її перекисом водню або оцтом, дати постояти хвилин 15, потім помити мийним засобом у гарячій воді. Також її можна помити за допомогою каші з харчової води (соді потрібно дати висохнути та помити чашку ще раз).

Глиняний посуд треба спочатку промити від цвілі, потім наповнити холодною водою і поставити в духовку на максимальну температуру. Потрібно, щоб посуд добре прогрівся. Не варто для виробів із глини використовувати рідкі мийні засоби, тому що вони дуже погано вимиваються з такого типу посуду.

Якщо цвіль і грибок перейшли з посуду на шафу, де він зберігається, тоді змочіть губку столовим оцтом і протріть всі поверхні.

Якщо у вас є посудомийна машина і таблетки до неї, то все стає значно простіше. Потрібно змити з посуду саму плісняву та залишки їжі, потім поставити її в посудомийку на максимальну температуру. Але це можна робити тільки з тим посудом, який можна мити в машині.

Чи можна готувати в посуді, в якому була цвіль?

Так. Але попередньо його потрібно добре вимити та продезінфікувати (обробити содою та лимоном). Це стосується емальованого, скляного, сталевого посуду з різними покриттями, в тому числі антипригарними. Посуд із дерева краще викинути.

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