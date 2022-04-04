У многих из нас остались в холодильниках борщи и другие блюда, которые за время нашего отсутствия в домах уже покрылись плесенью. По возвращению домой нам придется сделать ревизию в холодильниках и выбрасывать пропавшие продукты. Мы расскажем вам, как помыть кастрюли и сковородки от плесени и можно ли пользоваться дальше такой посудой.

Большая часть плесени убирается просто горячей водой, но для того, чтобы точно быть уверенным в чистоте посуды, ее желательно помыть специальными средствами. Для этого подойдет:

уксус

сода

перекись водорода 3%

хозяйственное мыло

жидкое моющее средство

Также вам будут необходимы кухонные губки, проволочные мочалки и горячая вода.

Если плесени очень много, для начала ее рекомендуется убрать бумагой, затем кастрюлю или другую посуду нужно залить кипятком. Если у вас нет горячей воды, то стоит прям в кастрюле прокипятить воду. Плесень и грибок погибают в кипятке.

Чтобы убрать запах плесени в кастрюле, необходимо протереть ее уксусом, дать высохнуть и помыть кастрюлю с моющим средством в горячей воде.

С чашки нужно снять плесень, наполнить ее перекисью водорода или уксусом, дать ей постоять минут 15, затем также помыть моющим средством в горячей воде. Также ее можно помыть с помощью кашицы из пищевой воды (соде нужно дать высохнуть и помыть чашку еще раз).

Глиняную посуду можно сначала помыть от плесени, затем наполнить холодной водой и поставить в духовку. Нужно, чтобы она хорошо прогрелась. Не стоит для изделий из глины использовать жидкие моющие средства, так как они очень плохо вымываются с такого типа посуды.

Если плесень и грибок перешли с посуды на шкаф, где она хранится, тогда смочите губку столовым уксусом и протрите все поверхности.

Если у вас есть посудомоечная машина и таблетки к ней, то тогда все становиться намного проще. Нужно смыть с посуды саму плесень и остатки еды, затем поставить ее в посудомойку на максимальную температуру. Но это можно делать только с той посудой, которую можно мыть в машине.

Можно ли готовить в посуде, в которой была плесень?

Да. Но предварительно ее нужно хорошо вымыть и продезинфицировать (обработать содой и лимоном). Это касается эмалированной, стеклянной, стальной посуды с различными покрытиями, в том числе антипригарными. Посуду из дерева лучше выбросить.

Читайте: