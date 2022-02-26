Як відмити духовку від жиру

Духовка — один із видів кухонної техніки, яка дуже швидко забруднюється.

Стара їжа, що прилипла до її внутрішньої частини, може стати причиною загоряння та знизити ефективність роботи. Ваша їжа готуватиметься довше, а свіжоспечені пиріжки можуть набути дивного смаку.

Щоб такого не сталося, духовку варто мити не рідше одного разу на місяць.

Задля уникнення пошкодження поверхонь духовки не можна використовувати такі засоби очищення:

Губки з твердою або металевою поверхнею.

Засоби, що містять кислоту чи спирт.

Які матеріали знадобляться?

Якісний очисник: тут у вас є кілька варіантів: засіб для духовки з магазину; харчова сода; вода та оцет; лимони та вода; засіб для миття посуду.

Гумові рукавиці.

Газети або рушники, щоб постелити на підлогу навколо духовки.

Ганчірка або губка.

Як почистити духовку за допомогою магазинних засобів?

Надягніть рукавички. Усередині розпиліть засіб для очищення, переконайтеся, що ви покрили ним абсолютно всі щілини. Закрийте духовку, коли закінчите. Залиште спрей на час, вказаний на засобі (зазвичай потрібно близько 20-30 хвилин). Тим часом винесіть деко з духовки на балкон або вулицю, оббризкайте їх засобом для чищення і помістіть у великий пластиковий пакет. Завʼяжіть або закрутіть верхню частину. Залиште зовні на час, вказаний на етикетці очисника. Після закінчення часу візьміть вологу ганчірку, відкрийте духовку і протріть всі поверхні. Дістаньте решітки з пакета та промийте їх у раковині гарячою водою з милом. Використовуйте губку за необхідності. Висушіть решітки та помістіть їх у духовку.

Як почистити духовку рідиною для миття посуду?

У вас немає у будинку засобу для духовки? Використовуйте рідину для миття посуду.

На дно духовки налийте близько 250 мл води. Додайте велику кількість рідини для миття посуду. Увімкніть духовку на 60 градусів і дайте їй працювати протягом години. Бруд розчиняється завдяки поєднанню водяної пари та рідини для миття посуду. Щойно бруд у духовці відійде, протріть і висушіть губкою.

Як почистити духовку содою та оцтом?

Вийміть решітки з духовки та відкладіть їх убік. Не забудьте прибрати з духовки всі інші предмети, наприклад, термометри або каструлі. Змішайте пів склянки харчової соди та пів склянки води, доки не вийде пастоподібна суміш. Розподіліть пасту з харчової соди по всій внутрішній частині духовки (потрібно надіти гумові рукавички, щоб захистити руки). Тримайте якомога далі від нагрівальних елементів, коли наносите пасту. Після того, як ви повністю покрили внутрішню частину духовки сумішшю з харчової соди, дайте їй постояти не менше 12 годин. А поки що можна зайнятися решітками духовки. Найкращий спосіб очистити їх — замочити в гарячій воді на дві години. Зробіть це у раковині чи ванній. Використовуйте вологу ганчірку або губку, щоб витерти якнайбільше пасти з духовки. Додайте оцет у пластиковий пульверизатор і розпорошіть по всій внутрішній частині духовки. Оцет є відмінним засобом для чищення. Паста з харчової соди, що залишилася, спіниться і повністю розм’якшиться. Використовуйте вологу ганчірку або губку, щоб протерти духовку. Поверніть чисті решітки на місце і дайте внутрішній частині повністю висохнути. Тепер настав час зайнятися вікном духовки. Щоб очистити вікно, зробіть ще одну пасту з харчової соди та води, нанесіть її на вікно та залиште приблизно на 30 хвилин. Зітріть пасту вологою ганчіркою або паперовим рушником. Далі вам потрібно енергійно протерти зовнішню сторону дверцят духовки. Ви також можете використовувати натуральний засіб для чищення на основі оцту. Розпиліть суміш на ганчірку. Тріть зовні, поки плями та смуги не зникнуть.

Як почистити духовку лимонами?