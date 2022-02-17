На мікрохвильовій печі залишилися жир та бруд після підігрівання страв? Відмити плями можна за допомогою декількох методів навіть у домашніх умовах.

Радимо запастися губками для посуду, металевою мочалкою та мийними засобами. Можливо, знадобиться лимонна кислота та сода, які підійдуть для сильних забруднень. Факти ICTV дізналися, як легко відмити мікрохвильову піч всередині.

Найшвидші методи

Мийний засіб

Для першого способу знадобиться звичайна губка для посуду (не варто брати металеву мочалку) та мийний засіб. Цей метод підійде для миття слабких або середніх забруднень.

Потрібно змочити губку водою, налити на неї рідину (розміром як 10-гривнева монета) та спінити, стискаючи та розтискаючи її. Покладіть губку всередину мікрохвильової печі, увімкнувши її за найменшої потужності на 20-25 секунд. Стежте, щоб вона не почала плавитися.

Після цього відкрийте дверцята та почніть відмивати забруднення. Весь жир розм’якне та почне легше відтиратися від стін техніки.

Засіб для миття скла

Необхідні губка для миття посуду, тепла вода та засіб для очищення скла. Першочергово потрібно вимкнути мікрохвильову піч від електрики.

Змішайте засіб для миття скла та воду в пропорції 2:1. Розрахуйте так, щоб рідини вистачило на миття техніки як зовні, як і всередині. Нанесіть на губку засіб або розпиліть за допомогою пшикалки на стіни та тарілку.

Застарілі забруднення варто замочити у готовій рідині на 10-15 хвилин, щоб плями легше очищалися. Протріть всю мікрохвильову піч, щоб від жиру не залишилося ні сліду.

Шкірка апельсина або мандарина

Цей спосіб підійде для миття слабких та середніх забруднень. Достатньо одного апельсина або мандарина, губки для посуду, невелика глибока тарілка та вода. Очистіть цитрус від шкірки, покладіть у посуд та додайте води.

Поставте тарілку всередину мікрохвильової печі та запустіть на середній потужності на 5-10 хвилин. За цей час вода встигне закипіти, що допоможе легше очистити жир та бруд на стінах та колесі. Зачекайте, поки знизиться температура всередині техніки, та можете відмивати від забруднень.

Народні методи для очищення від бруду

Лимонна кислота або сік лимона

За допомогою цього способу можна прибрати жир, бруд та неприємний запах у мікрохвильовій печі. Однак для покриття з емалі не варто використовувати цей метод постійно.

Налийте у тарілку теплу воду, додайте лимонну кислоту або вичавіть сік лимона, покладіть половинку цитруса в посуд. Поставте тарілку всередину техніки, увімкніть на великій потужності на 5-10 хвилин або менше, якщо вона не дуже забруднена.

Після вимкнення зачекайте, поки температура знизиться до комфортної, та заберіть тарілку. Можна протирати мікрохвильову піч звичайною або металевою губкою для миття посуду, поки плями повністю не зникнуть.

Сода

Цей метод підійде для середніх та сильних забруднень. Налийте у тарілку теплу воду, додайте соду, поставте у мікрохвильову піч та запустіть її на сильній потужності на 5-10 хвилин.

Після цього зачекайте 10-15 хвилин, щоб можна було дістати посуд. Протріть стіни та колесо техніки всередині, змочуючи губку в розчині з содою, щоб вимити все начисто.

Оцет

Спосіб схожий на попередній – допоможе легко та швидко очистити жир та бруд, однак має свої недоліки. Запах після оцету доведеться перетерпіти якийсь час, поки він повністю не вивітриться. Важливо – метод не підійде для регулярного очищення, якщо стіни покриті емаллю.

Відкрийте вікно, щоб у кімнаті залишалося свіже повітря, а запах оцту міг вивітрюватися. Налийте воду в тарілку або чашку, додайте дві столові ложки оцету, поставте посуд та увімкніть піч на 5-10 хвилин. Залежно від ступеню забруднення можна додати ще від 2 до 15 хвилин.

Протріть стінки та колесо від жиру та бруду, а потім мийним засобом (наприклад, для миття посуду) промийте техніку від оцту. Запах ще залишиться на якийсь час, тому радимо залишити мікрохвильову піч відчиненою, поки він остаточно не вивітриться.