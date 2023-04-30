Кріп – однорічна рослина, яку можна виростити як на городі, так і вдома. Його посів не вимагає багато зусиль і додаткового догляду. Проте для гарного урожаю потрібно дотримуватися певних інструкцій.

Як виростити кріп на підвіконні, розповідають Факти ICTV.

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Як виростити кріп на підвіконні

Перед посівом потрібно замочити насіння на 12-24 години. Це можна зробити за допомогою води, горілки або ж розчину алое.