Кріп – однорічна рослина, яку можна виростити як на городі, так і вдома. Його посів не вимагає багато зусиль і додаткового догляду. Проте для гарного урожаю потрібно дотримуватися певних інструкцій.
Як виростити кріп на підвіконні, розповідають Факти ICTV.
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Як виростити кріп на підвіконні
Перед посівом потрібно замочити насіння на 12-24 години. Це можна зробити за допомогою води, горілки або ж розчину алое.
- Підготуйте ґрунт. Для кропу підійде легка земля з нейтральною реакцією. Також можна купити універсальний ґрунт для розсади.
- Навесні кріп чудово росте на південному боці, адже там більше сонячного світла. Якщо ви сієте зелень влітку, тоді краще розташувати горщики на східному підвіконні.
- Горщик може бути будь-який, головне, щоб у ньому були отвори для надлишків води.
- На дно горщика викладіть дренаж.
- Насипте ґрунт.
- Викладіть замочене насіння.
- Зверху присипте землею і ущільніть.
- Полийте водою кімнатної температури.
- Натягніть на горщик харчову плівку, щоб створити ефект парника.
- Після появи перших сходів плівку можна зняти.
- Кріп необхідно регулярно поливати і не залишати ґрунт сухим.