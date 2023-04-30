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Як виростити кріп вдома на підвіконні – простий метод

30 Квітня 2023, 09:45
Асоян Каріна редакторка стрічки
як виростити кріп на підвіконні
Джерело: Unsplash

Кріп – однорічна рослина, яку можна виростити як на городі, так і вдома. Його посів не вимагає багато зусиль і додаткового догляду. Проте для гарного урожаю потрібно дотримуватися певних інструкцій.

Як виростити кріп на підвіконні, розповідають Факти ICTV.

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Як виростити кріп на підвіконні

Перед посівом потрібно замочити насіння на 12-24 години. Це можна зробити за допомогою води, горілки або ж розчину алое.

  1. Підготуйте ґрунт. Для кропу підійде легка земля з нейтральною реакцією. Також можна купити універсальний ґрунт для розсади.
  2. Навесні кріп чудово росте на південному боці, адже там більше сонячного світла. Якщо ви сієте зелень влітку, тоді краще розташувати горщики на східному підвіконні.
  3. Горщик може бути будь-який, головне, щоб у ньому були отвори для надлишків води.
  4. На дно горщика викладіть дренаж.
  5. Насипте ґрунт.
  6. Викладіть замочене насіння.
  7. Зверху присипте землею і ущільніть.
  8. Полийте водою кімнатної температури.
  9. Натягніть на горщик харчову плівку, щоб створити ефект парника.
  10. Після появи перших сходів плівку можна зняти.
  11. Кріп необхідно регулярно поливати і не залишати ґрунт сухим.
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