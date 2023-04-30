Укроп — однолетнее растение, которое можно вырастить как на огороде, так и дома. Его посев не требует много усилий и дополнительного ухода. Однако для хорошего урожая нужно придерживаться определенных инструкций.

Как вырастить укроп на подоконнике, рассказывают Факты ICTV.

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Как вырастить укроп на подоконнике

Перед посевом нужно замочить семена на 12-24 часа. Это можно сделать с помощью воды, водки или раствора алоэ.