Укроп — однолетнее растение, которое можно вырастить как на огороде, так и дома. Его посев не требует много усилий и дополнительного ухода. Однако для хорошего урожая нужно придерживаться определенных инструкций.
Как вырастить укроп на подоконнике, рассказывают Факты ICTV.
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Как вырастить укроп на подоконнике
Перед посевом нужно замочить семена на 12-24 часа. Это можно сделать с помощью воды, водки или раствора алоэ.
- Подготовьте почву для посева. Для укропа подойдет легкая земля с нейтральной реакцией. Также можно купить универсальный грунт для рассады.
- Весной укроп прекрасно растет на южной стороне, ведь там больше солнечного света. Если вы сеете зелень летом, тогда лучше расположить горшки на восточном подоконнике.
- Горшок может быть любой, главное, чтобы в нем были отверстия для излишков воды.
- На дно горшка положите дренаж.
- Насыпьте грунт.
- Выложите замоченные семена.
- Сверху присыпьте землей и уплотните.
- Полейте водой комнатной температуры.
- Натяните на горшок пищевую пленку, чтобы создать эффект парника.
- После появления первых всходов пленку можно снять.
- Укроп необходимо регулярно поливать и не оставлять почву сухой.