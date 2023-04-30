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Как вырастить укроп дома на подоконнике – простой метод

30 апреля 2023, 09:45
Асоян Карина редактор ленты
як виростити кріп на підвіконні
Источник: Unsplash

Укроп — однолетнее растение, которое можно вырастить как на огороде, так и дома. Его посев не требует много усилий и дополнительного ухода. Однако для хорошего урожая нужно придерживаться определенных инструкций.

Как вырастить укроп на подоконнике, рассказывают Факты ICTV.

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Как вырастить укроп на подоконнике

Перед посевом нужно замочить семена на 12-24 часа. Это можно сделать с помощью воды, водки или раствора алоэ.

  1. Подготовьте почву для посева. Для укропа подойдет легкая земля с нейтральной реакцией. Также можно купить универсальный грунт для рассады.
  2. Весной укроп прекрасно растет на южной стороне, ведь там больше солнечного света. Если вы сеете зелень летом, тогда лучше расположить горшки на восточном подоконнике.
  3. Горшок может быть любой, главное, чтобы в нем были отверстия для излишков воды.
  4. На дно горшка положите дренаж.
  5. Насыпьте грунт.
  6. Выложите замоченные семена.
  7. Сверху присыпьте землей и уплотните.
  8. Полейте водой комнатной температуры.
  9. Натяните на горшок пищевую пленку, чтобы создать эффект парника.
  10. После появления первых всходов пленку можно снять.
  11. Укроп необходимо регулярно поливать и не оставлять почву сухой.
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