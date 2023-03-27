Сезон зимових речей вже закінчився, тому можна сміливо відправляти їх до шафи. Проте перед цим варто ретельно випрати увесь одяг.

Прання пуховика – найважчий етап у цьому процесі. Сучасні виробники використовують різні наповнювачі: від натурального пір’я та пуху до синтетичних матеріалів. Тому доволі часто після пральної машинки пуховий наповнювач збивається.

Як випрати зимову куртку, аби пух не збивався, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як випрати пуховик, щоб не збився пух

Перш ніж почати прання, потрібно підготувати верхній одяг. Пуховики потребують особливого догляду, тому перед пранням уважно прочитайте інструкцію на етикетці та дотримуйтеся рекомендацій виробника.

Є загальні правила прання верхнього одягу:

спершу перевірте кишені та витягніть зайві речі;

якщо на пуховики є хутрові вставки, краще зніміть їх (якщо це можливо). У випадку, якщо хутро не знімається, такий одяг потрібно здати в хімчистку, прати його у пральній машинці не можна;

щоб не зіпсувати куртку, перевірте, чи застебнуті всі кишені й блискавки;

якщо на пуховику є жирні плями чи інші сліди, витріть їх вологою серветкою чи звичайною губкою, замоченою в милі.

Після підготовки пуховика, можна розпочинати сам процес.

Аби пух не збивався, в барабан із верхнім одягом рекомендовано покласти кілька спеціальних м’ячиків для прання. Вони допоможуть краще випрати внутрішній наповнювач і не дадуть пухові збитися.

Такі кульки виготовлені з ПВХ, а на поверхні мають закруглені пружні шипи. До речі, ці кульки призначені не лише для прання пуховиків. Їх можна кидати в барабан під час прання й іншої білизни.

Є ще кілька рекомендацій, які допоможуть випрати пуховик так, аби пух не збивався:

Більшість сучасних пральних машинок Якщо спеціального режиму прання на вашій пральній машинці немає, вибирайте режим Делікатний чи Ручне прання. Температура має бути не вищою від 30°. Щоб на пуховику не залишилось мильних розводів, увімкніть подвійне полоскання. Не варто прати два пуховики одночасно! Це може зіпсувати речі. Використовуйте спеціальний засіб для прання пуховиків або безфосфатний засіб для делікатного прання.

Що можна використати замість мʼячиків для прання?

Спеціальні мʼячики для прання можна замінити на тенісні. У барабан з верхнім одягом рекомендовано помістити кілька тенісних м’ячиків (3-4 штуки). Вони не дадуть пуховому наповнювачу збитися.

Один момент – обовʼязково перевірте, чи не змивається фарба з таких мʼячиків. Адже це може зіпсувати ваш пуховик!

Ще можна використати дитячі гумові або силіконові кульки. Вони діють так само, які тенісні мʼячики.

Також кульки можна замінити на вологі рушники:

У барабан машинки помістіть два-три вологі рушники (які не линяють). Додайте пуховик. Встановіть Делікатний режим прання.

Вологі рушники допоможуть уникнути збивання пуху.

Як розпушити пуховик після прання у пральній машинці?

Якщо пуховий наповнювач все одно збився, пуховик потрібно розпушити, аби він мав гарний та естетичний вигляд. Розпушувати потрібно вологий одяг:

Повісьте випрану куртку на вішак-плечики. Розправте виріб та розстебніть всі замки.

Розгладьте рукави, комір або капюшон та поділ виробу.

Збийте наповнювач у нижній частині пуховика (під вагою вода накопичується в подолі).

Аби розім’яти усі грудочки: обережно пальцями, рухаючись знизу нагору, розправляйте пух. Час від часу струшуйте виріб.

Коли волога повністю випарується, повісьте пуховик у сухому і добре провітрюваному приміщенні.

Під час сушки не можна класти пуховик на батарею чи використовувати фен. Також не варто сушити виріб під прямими сонячними променями.

Коли пуховик повністю висохне, сильно струсіть виріб і пальцями промацайте увесь пух. Якщо натрапите на грудочки, розпушіть їх.