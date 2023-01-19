У сучасному світі важко уявити жінку, яка б обходилась без пральної машинки. У побуті це просто незамінний прилад. Пральна машинка здатна швидко та якісно випрати будь-які забруднення, не зіпсувавши одяг.

Ми користуємось машинкою щонайменше тричі на тиждень. На жаль, проточна вода не може похвалитися своєю чистотою, у ній містяться домішки металів та солей. Під час нагрівання ці домішки утворюють осад, що залишається на деталях пральної машинки.

Тому спеціалісти радять чистити свою помічницю хоча б раз на рік. Проводять спеціальні чистки майстри у сервісних центрах.

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Як відомо, українці – фантастичний та дуже винахідливий народ. Тому серед людей дуже популярні домашні варіанти чисток, які діють не гірше за професійні чистки.

Тому Факти ICTV дізнавалися, як самостійно почистити пральну машинку та що для цього знадобиться.

Чистка пральної машинки: що знадобиться

Зазвичай господині використовують лимонну кислоту, соду та оцет.

Сода – бюджетний засіб, який знайдеться на кожній кухні. Цей диво-порошок усуває накип та цвіль, а також вбиває неприємний запах, що виділяє ваша пральна машинка.

Для очищення машинки краще підійде не харчова, а кальцинована сода. Вона містить більше лугу, тому впорається ефективніше.

Оцет – завдяки цьому засобу ваша пральна машинка буде сяяти від чистоти та завжди приємно пахнути. Оцет, так само як і сода, чудово впорається з небажаними утвореннями на манжеті, барабані або інших деталях машинки.

Лимонна кислота – вона здатна знищити навіть застарілий наліт, ефективно очистити барабан та інші деталі приладу. Крім того, кислота допоможе прибрати бруд з важкодоступних місць і позбутися неприємного запаху.

Як почистити пральну машинку за допомогою соди

Вам знадобиться лише 100 г кальцинованої соди.

Засипте спеціальний засіб у відсік для порошку. Запустіть прання (без білизни) на 30-40 хв за температури 40-60°С. Через 20 хв поставте машинку на паузу. Через 3 год знову увімкніть машинку та завершіть процес прання.

Чистимо машинку оцтом

Вам знадобиться 200 мл оцту 9%. Рідину потрібно влити у відсік для прання. Зверніть увагу, що одягу в барабані машинки бути не повинно!

Встановіть найдовший режим прання на максимальній температурі. Коли машинка пропрацює 20-30 хв, зупиніть процес та залиште прилад на 3 год.

Після закінчення часу завершіть процес прання.

До речі, ви можете окремо промити гумові накладки та барабан машинки оцтом. Для цього необхідно змочити серветку в рідині та ретельно протерти усі брудні місця.

Як почистити машинку лимонною кислотою

Спершу потрібно витягнути усі речі з машинки. Потім у барабан приладу насипте 90-100 г лимонної кислоти та закрийте дверцята машинки.

Увімкніть режим прання з найбільшою тривалістю та високою температурою (до 90º). Після закінчення прання прополощіть машинку 2-3 рази.

За допомогою губки протріть барабан машинки зсередини, а також дверцята та ущільнювач.

Справжня бомба для машинки

Щоб ідеально вичистити свою пральну машинку, потрібно зʼєднати лимонну кислоту, оцет та соду.

Вам знадобиться:

оцет 9% – 200 мл;

харчова сода – 1 ст. л;

лимонна кислота – 1 ст. л;

вода – 100 мл.

Зʼєднайте харчову соду та лимонну кислоту, розчинивши їх у воді. Потім вилийте цю суміш у відсік для кондиціонера, а склянку оцту – в барабан машинки.

Увімкніть машинку на найдовший режим при максимальній температурі. Через 20 хв поставте пристрій на паузу. Через 2 год закінчіть цикл прання.

В кінці протріть всі гумові частини машинки слабким розчином оцту та теплою водою.

Після цього знову запустіть машинку на короткий режим прання.

Важливо, що не всі пральні машинки можна чистити такими народними способами.

Кожен з них дійсно допомагає позбутися накипу та неприємного запаху, водночас кислоти руйнують захисний шар деталей машинки. А це може призвести до серйозної поломки.

Щоб якісно почистити машинку, не зіпсувавши її, все ж краще звертатися до професійних майстрів.