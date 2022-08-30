Кухонні рушники – незамінні помічники будь-якого кухаря та любителя поїсти. Вони завжди допоможуть прибрати пляму на стільниці або дістати форму для запікання просто з духовки, а також врятувати гостей від плям на штанях, коли за насолодою від їжі важко стежити за собою.

Але у кухонних рушників є недолік – вони дуже часто брудняться, і це особливо видно на аксесуарах білих відтінків. Їх потрібно регулярно прати, й іноді позбутися плям буває дуже важко. Але у будь-якої господині чи господаря є свої лайфхаки, які здивують своєю простотою.

Як відіпрати кухонні рушники – далі в матеріалі.

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Якщо не впевнені у силі порошку та машинки, можна натерти рушники милом та залишити на 30 хвилин. Так буде більше шансів, що плями встигнуть розм’якнути, а порошок їх легко виведе.

Якщо рушники білі – на допомогу може прийти відбілювач. На пів години потрібно замочити в окропі з додаванням відбілювача, після чого кинути у прання з порошком.

Якщо бруд ґрунтовно в’ївся – допоможе перекис водню. Дві столові ложки на літр теплої води – замочувати потрібно 5-8 годин, після чого відправити у прання.

Щоб усунути жирні плями з кухонних рушників, можна використовувати мийний засіб – він просто створений для таких завдань. Нанесіть на плями засіб та залиште на добу. Після цього можна випрати навіть вручну, або ж вичавити й відправити в пральну з порошком.

Якщо плями кольорові – наприклад, від кави або томатної пасти, з їх видаленням впорається розчин солі. Одна столова ложка та літр води зроблять справжні дива з кухонними рушниками.

Якщо про аксесуар із тканини забули аж до появи цвілі, найкраще з цим впорається розчин оцту. Замочіть у ньому плями, а потім добре прополощіть.

Якщо надії на відновлення немає, можна спробувати особливо ефективні способи прання. Щоб відіпрати сильно забруднені кухонні рушники, можна залити їх окропом у великому тазі з додаванням 3 столових ложок прального порошку, стільки ж столової соди, олії та відбілювача. Все це має настоятися ніч, а потім рушники потрібно відправити в пральну машину, бажано в швидкому режимі.

Другий надійний спосіб – до тазу з окропом додати 2 ложки соняшникової олії, стільки ж сухого відбілювача і склянку прального порошку. У розчин потрібно опустити брудні рушники, а потім дочекатися до повного остигання води. Після цього прополоскати.

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