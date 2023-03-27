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Как постирать пуховик, чтобы пух не сбивался – советы

27 марта 2023, 18:21
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Пральна машинка, прання
Источник: Depositphotos

Сезон зимних вещей уже закончился, поэтому можно смело отправлять их в шкаф. Однако перед этим стоит тщательно постирать всю одежду.

Стирка пуховика — самый трудный этап в этом процессе. Современные производители используют различные наполнители: от натуральных перьев и пуха до синтетических материалов. Поэтому довольно часто после стиральной машинки пуховый наполнитель сбивается.

Как постирать зимнюю куртку, чтобы пух не сбивался, читайте в материале Фактов ICTV.

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Как постирать пуховик, чтобы не сбился пух

Прежде чем начать стирку, нужно подготовить верхнюю одежду. Пуховики нуждаются в особом уходе, поэтому перед стиркой внимательно прочитайте инструкцию на этикетке и следуйте рекомендациям производителя.

Существуют общие правила стирки верхней одежды:

  • сначала проверьте карманы и вытащите лишние вещи;
  • если на пуховиках есть меховые вставки, лучше снимите их (если это возможно). В случае, если мех не снимается, такую одежду нужно сдать в химчистку, стирать ее в стиральной машинке нельзя;
  • чтобы не испортить куртку, проверьте, застегнуты ли все карманы и молнии;
  • если на пуховике есть жирные пятна или другие следы, вытрите их влажной салфеткой или обычной губкой, замоченной в мыле.

После подготовки пуховика, можно начинать сам процесс.

Чтобы пух не сбивался, в барабан с верхней одеждой рекомендовано положить несколько специальных мячиков для стирки. Они помогут лучше постирать внутренний наполнитель и не дадут пуху сбиться.

Такие шарики изготовлены из ПВХ, а на поверхности имеют закругленные упругие шипы. Кстати, шарики предназначены не только для стирки пуховиков. Их можно бросать в барабан и во время стирки другого белья.

Есть еще несколько рекомендаций, которые помогут постирать пуховик так, чтобы пух не сбивался:

  • Большинство современных стиральных машинок оснащены специальным режимом для стирки верхней одежды. Это довольно удобно, ведь не нужно беспокоиться за свой пуховик.
  • Если специального режима стирки на вашей стиральной машинке нет выбирайте режим Деликатный или Ручная стирка. Температура должна быть не выше 30°.
  • Чтобы на пуховике не осталось мыльных разводов, включите двойное полоскание.
  • Не стоит стирать два пуховика одновременно!
  • Используйте специальное средство для стирки пуховиков или бесфосфатное средство для деликатной стирки.

Что можно использовать вместо мячиков для стирки?

Специальные мячики для стирки можно заменить на теннисные. В барабан с верхней одеждой рекомендовано поместить несколько теннисных мячиков (3-4 штуки). Они не дадут пуховому наполнителю сбиться.

Один момент — обязательно проверьте, не смывается ли краска с таких мячиков. Ведь это может испортить ваш пуховик!

Еще можно использовать детские резиновые или силиконовые шарики. Они действуют так же, как теннисные мячики.

Также шарики можно заменить на влажные полотенца:

  • В барабан машинки поместите два-три влажных полотенца (которые не линяют).
  • Добавьте пуховик.
  • Установите деликатный режим стирки.

Влажные полотенца помогут избежать взбивания пуха.

Как распушить пуховик после стирки в стиральной машинке?

Если пуховый наполнитель все равно сбился, пуховик нужно распушить, чтобы он имел красивый и эстетичный вид. Распушивать нужно влажную одежду:

  1. Повесьте выстиранную куртку на вешалку-плечики. Расправьте изделие и расстегните все замки.
  2. Разгладьте рукава, воротник или капюшон и подол изделия.
  3. Взбейте наполнитель в нижней части пуховика (под весом вода скапливается в подоле).
  4. Чтобы размять все комочки: осторожно пальцами, двигаясь снизу вверх, расправляя пух. Время от времени встряхивайте его.
  5. Когда влага полностью испарится, повесьте пуховик в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Во время сушки нельзя класть пуховик на батарею или использовать фен. Также не стоит сушить изделие под прямыми солнечными лучами.

Когда пуховик полностью высохнет, сильно встряхните изделие и пальцами прощупайте его. Если вы наткнетесь на комки, распушите их.

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