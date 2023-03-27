Сезон зимних вещей уже закончился, поэтому можно смело отправлять их в шкаф. Однако перед этим стоит тщательно постирать всю одежду.

Стирка пуховика — самый трудный этап в этом процессе. Современные производители используют различные наполнители: от натуральных перьев и пуха до синтетических материалов. Поэтому довольно часто после стиральной машинки пуховый наполнитель сбивается.

Как постирать зимнюю куртку, чтобы пух не сбивался, читайте в материале Фактов ICTV.

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Как постирать пуховик, чтобы не сбился пух

Прежде чем начать стирку, нужно подготовить верхнюю одежду. Пуховики нуждаются в особом уходе, поэтому перед стиркой внимательно прочитайте инструкцию на этикетке и следуйте рекомендациям производителя.

Существуют общие правила стирки верхней одежды:

сначала проверьте карманы и вытащите лишние вещи;

если на пуховиках есть меховые вставки, лучше снимите их (если это возможно). В случае, если мех не снимается, такую одежду нужно сдать в химчистку, стирать ее в стиральной машинке нельзя;

чтобы не испортить куртку, проверьте, застегнуты ли все карманы и молнии;

если на пуховике есть жирные пятна или другие следы, вытрите их влажной салфеткой или обычной губкой, замоченной в мыле.

После подготовки пуховика, можно начинать сам процесс.

Чтобы пух не сбивался, в барабан с верхней одеждой рекомендовано положить несколько специальных мячиков для стирки. Они помогут лучше постирать внутренний наполнитель и не дадут пуху сбиться.

Такие шарики изготовлены из ПВХ, а на поверхности имеют закругленные упругие шипы. Кстати, шарики предназначены не только для стирки пуховиков. Их можно бросать в барабан и во время стирки другого белья.

Есть еще несколько рекомендаций, которые помогут постирать пуховик так, чтобы пух не сбивался:

Большинство современных стиральных машинок

Если специального режима стирки на вашей стиральной машинке нет выбирайте режим Деликатный или Ручная стирка . Температура должна быть не выше 30° .

или . Температура должна быть . Чтобы на пуховике не осталось мыльных разводов, включите двойное полоскание.

Не стоит стирать два пуховика одновременно!

Используйте специальное средство для стирки пуховиков или бесфосфатное средство для деликатной стирки.

Что можно использовать вместо мячиков для стирки?

Специальные мячики для стирки можно заменить на теннисные. В барабан с верхней одеждой рекомендовано поместить несколько теннисных мячиков (3-4 штуки). Они не дадут пуховому наполнителю сбиться.

Один момент — обязательно проверьте, не смывается ли краска с таких мячиков. Ведь это может испортить ваш пуховик!

Еще можно использовать детские резиновые или силиконовые шарики. Они действуют так же, как теннисные мячики.

Также шарики можно заменить на влажные полотенца:

В барабан машинки поместите два-три влажных полотенца (которые не линяют).

Добавьте пуховик.

Установите деликатный режим стирки.

Влажные полотенца помогут избежать взбивания пуха.

Как распушить пуховик после стирки в стиральной машинке?

Если пуховый наполнитель все равно сбился, пуховик нужно распушить, чтобы он имел красивый и эстетичный вид. Распушивать нужно влажную одежду:

Повесьте выстиранную куртку на вешалку-плечики. Расправьте изделие и расстегните все замки. Разгладьте рукава, воротник или капюшон и подол изделия. Взбейте наполнитель в нижней части пуховика (под весом вода скапливается в подоле). Чтобы размять все комочки: осторожно пальцами, двигаясь снизу вверх, расправляя пух. Время от времени встряхивайте его. Когда влага полностью испарится, повесьте пуховик в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Во время сушки нельзя класть пуховик на батарею или использовать фен. Также не стоит сушить изделие под прямыми солнечными лучами.

Когда пуховик полностью высохнет, сильно встряхните изделие и пальцами прощупайте его. Если вы наткнетесь на комки, распушите их.