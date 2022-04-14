14 Квітня 2022, 15:59 Олена Конюшок SEO-спеціаліст

Солодку ковбаску досить просто приготувати і для неї потрібні прості продукти. Як приготувати такий десерт родом із дитинства – далі в матеріалі. Що потрібно для приготування солодкої ковбаски: Вершкове масло – 100 г

Цукор – 3 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

Молоко чи вершки – 3 ст. л.

Пісочне печиво – 200 г

Волоські горіхи – 80 г Процес приготування солодкої ковбаски Підсушіть горіхи на сухій сковороді та подрібніть. Печиво потрібно подрібнити, частину з нього – в дрібну крихту, частину просто пом’яти руками і додати горіхи. Змішайте в окремій мисці цукор і какао, додайте до них молоко і поставте миску на слабкий вогонь. Масу потрібно постійно помішувати та довести до кипіння. Додайте масло, помішуючи суміш до повного його розчинення. Потім додаємо суміш із горіхів і печива. Все добре перемішуємо. Викладіть готову масу на фольгу або плівку та загорніть. Після того, як вона охолоне, ковбаску потрібно поставити в морозилку на три години. Перед подачею дайте ковбасці трохи нагрітися до кімнатної температури, наріжте її скибочками. Дякуємо за рецепт солодкої ковбаски Смачно.юа. Читайте: Поєднання смаків та аромату: як приготувати класичне тірамісу

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