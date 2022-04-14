Солодку ковбаску досить просто приготувати і для неї потрібні прості продукти. Як приготувати такий десерт родом із дитинства – далі в матеріалі.
Що потрібно для приготування солодкої ковбаски:
- Вершкове масло – 100 г
- Цукор – 3 ст. л.
- Какао – 2 ст. л.
- Молоко чи вершки – 3 ст. л.
- Пісочне печиво – 200 г
- Волоські горіхи – 80 г
Процес приготування солодкої ковбаски
- Підсушіть горіхи на сухій сковороді та подрібніть.
- Печиво потрібно подрібнити, частину з нього – в дрібну крихту, частину просто пом’яти руками і додати горіхи.
- Змішайте в окремій мисці цукор і какао, додайте до них молоко і поставте миску на слабкий вогонь. Масу потрібно постійно помішувати та довести до кипіння. Додайте масло, помішуючи суміш до повного його розчинення. Потім додаємо суміш із горіхів і печива. Все добре перемішуємо.
- Викладіть готову масу на фольгу або плівку та загорніть. Після того, як вона охолоне, ковбаску потрібно поставити в морозилку на три години.
- Перед подачею дайте ковбасці трохи нагрітися до кімнатної температури, наріжте її скибочками.
Дякуємо за рецепт солодкої ковбаски Смачно.юа.
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