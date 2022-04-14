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Як у дитинстві: рецепт солодкої ковбаски з горіхами

14 Квітня 2022, 15:59
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
рецепт сладкой колбаски с орехами
Джерело: Depositphotos

Солодку ковбаску досить просто приготувати і для неї потрібні прості продукти. Як приготувати такий десерт родом із дитинства – далі в матеріалі.

Що потрібно для приготування солодкої ковбаски:

  • Вершкове масло – 100 г
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Какао – 2 ст. л.
  • Молоко чи вершки – 3 ст. л.
  • Пісочне печиво – 200 г
  • Волоські горіхи – 80 г

Процес приготування солодкої ковбаски

  1. Підсушіть горіхи на сухій сковороді та подрібніть.
  2. Печиво потрібно подрібнити, частину з нього – в дрібну крихту, частину просто пом’яти руками і додати горіхи.
  3. Змішайте в окремій мисці цукор і какао, додайте до них молоко і поставте миску на слабкий вогонь. Масу потрібно постійно помішувати та довести до кипіння. Додайте масло, помішуючи суміш до повного його розчинення. Потім додаємо суміш із горіхів і печива. Все добре перемішуємо.
  4. Викладіть готову масу на фольгу або плівку та загорніть. Після того, як вона охолоне, ковбаску потрібно поставити в морозилку на три години.
  5. Перед подачею дайте ковбасці трохи нагрітися до кімнатної температури, наріжте її скибочками.

Дякуємо за рецепт солодкої ковбаски Смачно.юа. 

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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепти
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