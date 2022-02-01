Італійський багатошаровий десерт тирамісу має багато поціновувачів. Ніжний сир маскарпоне, кава, печиво савоярді – все це створює неймовірне поєднання смаків та аромату.

Щоб насолодитися цим десертом, необов’язково кудись йти, оскільки його не важко приготувати самостійно вдома. Також це чудові та оригінальні ласощі, щоб порадувати сім’ю чи гостей. Способів його приготування багато, проте ми розглянемо класичний. Рецепт тирамісу – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

маскарпоне – 500 грам;

яйце – чотири штуки;

цукрова пудра – п’ять столових ложок;

шоколад гіркий – за смаком;

кава еспресо – 300 мл;

марсала – одна склянка;

печиво савоярді – 200 грам.

Спосіб приготування:

Відокремте білки від жовтків і збийте перші в дуже щільну піну. Наприкінці збивання додайте трохи цукрової пудри, це зміцнить піну ще більше. Жовтки разом із цукровою пудрою розітріть до білого кольору. Далі додайте маскарпоне та добре перемішайте. У масу, що вийшла, акуратно додавайте збиті білки і перемішуйте. Холодну каву змішайте з алкоголем (ром, бренді, марсала). Однак, якщо хочете без, то можете пропустити цей крок. Кожне печиво савоярді занурюйте в кавову суміш на п’ять секунд і щільно викладайте в форму. На перший шар печива викладіть половину крему. Зверху покладіть другий шар печива, просоченого кавою. На нього викладіть крем, що залишився. Поверхню десерту можна прикрасити за допомогою кондитерського мішка чи просто посипати зверху какао-порошком. Поставте тирамісу в холодильник на 5-6 годин, бажано – на ніч. Перед подачею на десерт можна потерти шоколад.

Десерт готовий! Цей рецепт розрахований на шість порцій.

Варто зазначити, що сьогодні, 1 лютого, святкують Міжнародний день десерту. Спочатку свято було приурочене до появи десерту кейк-поп, проте зараз воно присвячене різним солодощам.