14 апреля 2022, 15:59 Олена Конюшок SEO-спеціаліст

Сладкую колбаску довольно просто приготовить и для нее нужны простые продукты. Как приготовить такой десерт родом из детства — далее материале. Что нужно для приготовления сладкой колбаски: Сливочное масло — 100 г

Сахар — 3 ст. л.

Какао — 2 ст. л.

Молоко или сливки — 3 ст. л.

Песочное печенье — 200 г

Грецкие орехи — 80 г Процесс приготовления сладкой колбаски Подсушите орехи на сухой сковороде и измельчите. Печенье нужно измельчить, часть — в мелкую крошку, часть просто помять руками и добавить к нему орехи. Смешайте в отдельной миске сахар и какао, добавляем к ним молоко и ставим миску на слабый огонь. Массу нужно постоянно помешивать и довести до кипения. Добавьте масло и мешаем смесь до полного его растворения. Затем добавляем смесь из орехов и печенья. Все хорошо перемешиваем. Выложите готовую массу на фольгу или пленку и заверните. После того как она остынет, колбаску нужно поставить в морозилку на три часа. Перед подачей дайте колбаске немного нагреться до комнатной температуры, нарежьте ее ломтиками. Спасибо за рецепт колбаски Смачно.юа. Читайте: Сочетание вкусов и аромата: как приготовить классическое тирамису

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