Сладкую колбаску довольно просто приготовить и для нее нужны простые продукты. Как приготовить такой десерт родом из детства — далее материале.
Что нужно для приготовления сладкой колбаски:
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 3 ст. л.
- Какао — 2 ст. л.
- Молоко или сливки — 3 ст. л.
- Песочное печенье — 200 г
- Грецкие орехи — 80 г
Процесс приготовления сладкой колбаски
- Подсушите орехи на сухой сковороде и измельчите.
- Печенье нужно измельчить, часть — в мелкую крошку, часть просто помять руками и добавить к нему орехи.
- Смешайте в отдельной миске сахар и какао, добавляем к ним молоко и ставим миску на слабый огонь. Массу нужно постоянно помешивать и довести до кипения. Добавьте масло и мешаем смесь до полного его растворения. Затем добавляем смесь из орехов и печенья. Все хорошо перемешиваем.
- Выложите готовую массу на фольгу или пленку и заверните. После того как она остынет, колбаску нужно поставить в морозилку на три часа.
- Перед подачей дайте колбаске немного нагреться до комнатной температуры, нарежьте ее ломтиками.
Спасибо за рецепт колбаски Смачно.юа.
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