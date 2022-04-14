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Как в детстве: рецепт сладкой колбаски с орехами

14 апреля 2022, 15:59
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
рецепт сладкой колбаски с орехами
Источник: Depositphotos

Сладкую колбаску довольно просто приготовить и для нее нужны простые продукты. Как приготовить такой десерт родом из детства — далее материале.

Что нужно для приготовления сладкой колбаски:

  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Какао — 2 ст. л.
  • Молоко или сливки — 3 ст. л.
  • Песочное печенье — 200 г
  • Грецкие орехи — 80 г

Процесс приготовления сладкой колбаски

  1. Подсушите орехи на сухой сковороде и измельчите.
  2. Печенье нужно измельчить, часть — в мелкую крошку, часть просто помять руками и добавить к нему орехи.
  3. Смешайте в отдельной миске сахар и какао, добавляем к ним молоко и ставим миску на слабый огонь. Массу нужно постоянно помешивать и довести до кипения. Добавьте масло и мешаем смесь до полного его растворения. Затем добавляем смесь из орехов и печенья. Все хорошо перемешиваем.
  4. Выложите готовую массу на фольгу или пленку и заверните. После того как она остынет, колбаску нужно поставить в морозилку на три часа.
  5. Перед подачей дайте колбаске немного нагреться до комнатной температуры, нарежьте ее ломтиками.

Спасибо за рецепт колбаски Смачно.юа.

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Кулінарні рецепти , Рецепти
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