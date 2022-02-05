Млинці – універсальна страва для всієї родини. Її можна подавати в солоному чи солодкому вигляді з купою різних добавок. Варіантів приготування млинців дуже багато – все залежить від фантазії кухаря.

Екссуддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глинська поділилася своїми рецептами млинців з апельсиновою карамеллю.

– Я впевнена, якщо ви приготуєте млинці з апельсиновою карамеллю за моїм рецептом, то вони вас ще здивують. Такий десерт можна приготувати зі звичайних млинців. Адже головне в рецепті – апельсинова карамель. Обов’язково побалуйте себе! – поділилася своєю думкою Єлизавета.

Інгредієнти:

Для тіста:

130 г борошна;

20 г цукру;

300 мл молока;

3 яйця (150 г);

цедра одного апельсина;

60 г горіхової олії;

50 мл лікеру Куантро (Cointreau);

сіль.

Для апельсинової карамелі:

40 г цукру;

20 г вершкового масла;

20 мл лікеру Куантро (Cointreau);

філе, сік та бланшована цедра двох апельсинів.

Спосіб приготування:

Перемішати яйця із цукром, а потім додати лікер. До цього також додати в наступній послідовності: борошно, сіль і цедру апельсина. Добре перемішати, щоб не було грудок. Додати гаряче молоко та тепле горіхове масло — це добре вплине на смак млинців. Обсмажити млинці на сковороді. Зняти цедру з апельсинів та вирізати філе. Висипати на сковорідку цукор і не перемішуючи дочекатися утворення карамелі. Додати вершкове масло і дочекатися розтоплення карамелі. Додати лікер та почекати кілька секунд – це необхідно для випаровування спирту. Додати в сковорідку сік, філе та бланшовану цедру апельсина. Все це потрібно випарувати на повільному вогні до консистенції. Скрутити млинці в трубочку та нарізати шматочками 2-3 см шириною.

Єлизавета радить подавати страву декількома способами. Наприклад, викласти шматочками з карамеллю, або ж скласти млинці навпіл і залити їх апельсиновим сиропом.

Раніше Глинська поділилася рецептом торта Наполеон – це її улюблений десерт, і разом із нею його оцінила і вся її родина.