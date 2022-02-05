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Побалуйте себе: як приготувати млинці з апельсиновою карамеллю

5 Лютого 2022, 07:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Блины с карамелью

Млинці – універсальна страва для всієї родини. Її можна подавати в солоному чи солодкому вигляді з купою різних добавок. Варіантів приготування млинців дуже багато – все залежить від фантазії кухаря.

Екссуддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глинська поділилася своїми рецептами млинців з апельсиновою карамеллю.

– Я впевнена, якщо ви приготуєте млинці з апельсиновою карамеллю за моїм рецептом, то вони вас ще здивують. Такий десерт можна приготувати зі звичайних млинців. Адже головне в рецепті – апельсинова карамель. Обов’язково побалуйте себе! – поділилася своєю думкою Єлизавета.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 130 г борошна;
  • 20 г цукру;
  • 300 мл молока;
  • 3 яйця (150 г);
  • цедра одного апельсина;
  • 60 г горіхової олії;
  • 50 мл лікеру Куантро (Cointreau);
  • сіль.

Для апельсинової карамелі:

  • 40 г цукру;
  • 20 г вершкового масла;
  • 20 мл лікеру Куантро (Cointreau);
  • філе, сік та бланшована цедра двох апельсинів.

Спосіб приготування:

  1. Перемішати яйця із цукром, а потім додати лікер.
  2. До цього також додати в наступній послідовності: борошно, сіль і цедру апельсина. Добре перемішати, щоб не було грудок.
  3. Додати гаряче молоко та тепле горіхове масло — це добре вплине на смак млинців.
  4. Обсмажити млинці на сковороді.
  5. Зняти цедру з апельсинів та вирізати філе.
  6. Висипати на сковорідку цукор і не перемішуючи дочекатися утворення карамелі. Додати вершкове масло і дочекатися розтоплення карамелі.
  7. Додати лікер та почекати кілька секунд – це необхідно для випаровування спирту.
  8. Додати в сковорідку сік, філе та бланшовану цедру апельсина. Все це потрібно випарувати на повільному вогні до консистенції.
  9. Скрутити млинці в трубочку та нарізати шматочками 2-3 см шириною.

Єлизавета радить подавати страву декількома способами. Наприклад, викласти шматочками з карамеллю, або ж скласти млинці навпіл і залити їх апельсиновим сиропом.

Раніше Глинська поділилася рецептом торта Наполеон – це її улюблений десерт, і разом із нею його оцінила і вся її родина.

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