Млинці – універсальна страва для всієї родини. Її можна подавати в солоному чи солодкому вигляді з купою різних добавок. Варіантів приготування млинців дуже багато – все залежить від фантазії кухаря.
Екссуддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глинська поділилася своїми рецептами млинців з апельсиновою карамеллю.
– Я впевнена, якщо ви приготуєте млинці з апельсиновою карамеллю за моїм рецептом, то вони вас ще здивують. Такий десерт можна приготувати зі звичайних млинців. Адже головне в рецепті – апельсинова карамель. Обов’язково побалуйте себе! – поділилася своєю думкою Єлизавета.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 130 г борошна;
- 20 г цукру;
- 300 мл молока;
- 3 яйця (150 г);
- цедра одного апельсина;
- 60 г горіхової олії;
- 50 мл лікеру Куантро (Cointreau);
- сіль.
Для апельсинової карамелі:
- 40 г цукру;
- 20 г вершкового масла;
- 20 мл лікеру Куантро (Cointreau);
- філе, сік та бланшована цедра двох апельсинів.
Спосіб приготування:
- Перемішати яйця із цукром, а потім додати лікер.
- До цього також додати в наступній послідовності: борошно, сіль і цедру апельсина. Добре перемішати, щоб не було грудок.
- Додати гаряче молоко та тепле горіхове масло — це добре вплине на смак млинців.
- Обсмажити млинці на сковороді.
- Зняти цедру з апельсинів та вирізати філе.
- Висипати на сковорідку цукор і не перемішуючи дочекатися утворення карамелі. Додати вершкове масло і дочекатися розтоплення карамелі.
- Додати лікер та почекати кілька секунд – це необхідно для випаровування спирту.
- Додати в сковорідку сік, філе та бланшовану цедру апельсина. Все це потрібно випарувати на повільному вогні до консистенції.
- Скрутити млинці в трубочку та нарізати шматочками 2-3 см шириною.
Єлизавета радить подавати страву декількома способами. Наприклад, викласти шматочками з карамеллю, або ж скласти млинці навпіл і залити їх апельсиновим сиропом.
Раніше Глинська поділилася рецептом торта Наполеон – це її улюблений десерт, і разом із нею його оцінила і вся її родина.