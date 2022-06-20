Як стерилізувати банки з заготовками в газовій духовці

Консервація – невід’ємна частина нашого літа. Існує чимало смачних рецептів закруток, більшість з яких охоплює вкрай важливий етап – стерилізацію.

Саме стерилізація банок допомагає заготовкам на зиму стояти так довго, оскільки вбиває всі бактерії, що призводять до псування продуктів. Способів стерилізації є багато, але один із найпопулярніших та найефективніших – стерилізація банок в газовій духовці.

Як простерилізувати посуд у духовці

Переконайтеся, що весь посуд цілий та неушкоджений. Не забувайте й про кришки – вони також не повинні мати плям чи пошкоджень. Зверніть увагу, що банки, котрі мають будь-якого виду металеві кріплення, не можна стерилізувати в духовці.

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Ретельно вимийте банки, використовуючи засоби, котрі мають сильні дезінфікувальні властивості (можете скористатися содою та господарським милом).

Підготовлені банки поставте в холодну духовку на невеликій відстані одна від одної. Якщо ви розставляєте їх одразу після миття, краще, якщо вони стоятимуть догори денцем.

Увімкніть духовку спочатку на невелику потужність, щоб банки прогрівалися поступово (температура повинна бути 50°С приблизно 10 хвилин), тоді варто додати газу, щоб температура піднялася до 180°С також на 5-10 хвилин. Пам’ятайте, що максимальна температура для стерилізації банок в газовій духовці – 200°С.

Для стерилізації порожніх банок необхідний такий час:

до 0,75 л – 10 хвилин

1 л – 15 хвилин

1,5-2 л – 20 хвилин

3 л – 30 хвилин

кришечки – 10 хвилин

Після стерилізації духовку потрібно привідкрити, щоб посуд охолонув. Проте повного їх охолодження чекати не потрібно, адже консервацію безпечніше розставляти в теплий посуд.

Витягуйте банки, користуючись чистим рушником, на чисту поверхню – це важливо, щоб весь попередній процес не втратив сенс.

Як стерилізувати банки з консерваціями

Стерилізація в духовці підійде також і для готових консервацій – поставте їх у холодну духовку на однаковій відстані, увімкніть газ, виставляючи подальшу температуру до 150°С. Щойно на заготовках з’являться вгорі бульбашки, виставіть необхідний таймер:

до 0,75 л – 5-10 хвилин

1 л – 15 хвилин

1,5 – 2 л – 20 хвилин

3 л – 30 хвилин

Після цього витягніть банки та щільно їх закрутіть.

Стерилізація може вимагати досить багато вашого часу та уваги, однак в жодному разі не пропускайте цей етап. Саме стерилізація допомагає довго зберігатися вашим консерваціям. Також читайте, як стерилізувати банки з заготовками в електричній духовці.