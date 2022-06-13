Літо – пора активної консервації. Аби поласувати смачними та хрумкими огірками, необхідно знати, як правильно їх законсервувати. При цьому закривати огірки можна не лише окропом, а й холодною водою.
Як засолити огірки холодним способом – читайте в нашому матеріалі.
Підготовка
Для будь-якого способу консервації вам потрібно ретельно оглянути кожен огірок. Вони мають бути свіжі, не гіркі, тверді, а їхня світла частина – не жовтою. Шкірка огірка повинна бути з пухирцями і чорними цяточками.
Перед консервацією огірки треба вимочити – занурити їх у прохолодну воду на 5-8 годин. Це прибере можливу гіркоту.
Також перевірте банки та кришки перед консервацією. Банки повинні бути цілі, без тріщин чи пошкоджень, а кришки – нові та рівні.
Перед закруткою банки та кришки необхідно простерилізувати.
Не варто використовувати воду з-під крану, краще обирайте очищену.
Огірки на зиму
Класичний рецепт солоних огірків, закритих холодним способом. Огірки, приготовані за таким рецептом, можна споживати не лише взимку, а й через кілька місяців після консервації.
Для однієї трилітрової банки вам знадобиться:
- 1 перець чилі (можна замінити на соус чилі);
- свіжі середні огірки;
- сіль – 100 р;
- 2 часникові зубчики;
- трави, спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- Замочіть плоди на кілька годин.
- Ретельно промийте огірки та обріжте кінчики.
- На дно банки покладіть розрізаний гострий перчик, часник, спеції (парасольки кропу, корінь хрону, вишневі, дубові або смородинові листя).
- Далі щільно поскладайте огірки у банки, аби між ними майже не було просторо, та насипте сіль.
- Залийте холодною водою.
- Ємкості закрийте капроновою кришкою.
- Через 2-3 дні рідина має змінити колір, а огірки стати більш темними – це говорить про необхідність приступити до консервації (якщо ви не хочете відразу почати їх їсти).
- Злийте розсіл в каструлю та додайте одну склянку води. Доведіть рідину до кипіння.
- Залийте окропом огірки та законсервуйте.
Засолені огірки
Для цього способу вам знадобиться:
- невеликі огірки;
- парасолька кропу;
- смородинове листя;
- один часник.
Аби приготувати засолені огірочки, вам треба:
- Ретельно їх промити та відрізати кінчики.
- Листя смородини і кріп розім’яти у руках, аби вони пустили сік.
- Порізати часник на частинки.
- Укласти інгредієнти у широку каструлю і залити розсолом (літр води з двома ложками солі).
- На каструлю покласти тарілку відповідного розміру і поставити вантаж.
Так огірки повинні простояти добу, після цього їх можна споживати.
Малосольні огірки
Аби приготувати такі огірки, вам потрібно використовувати морську або йодовану сіль. Отже, вам знадобиться:
- 9% оцет – 1 ч. л.;
- огірки;
- цукор – 1 ст. л.;
- 3 зубчики часнику;
- цибулина;
- сіль – 2 ст. л.;
- корінь хрону;
- кріп (бажано свіжий) – пучок;
- гвоздика – 4-6 суцвіть;
- смородинові листочки;
- перець духмяний – 5-6 шт.
Як відбувається соління огірків холодним способом:
- Спочатку на дно банки складіть подрібнену цибулю, зубчики часнику, трави та інші прянощі.
- Чисті огірки складіть у банку.
- Залийте банки окропом, а через 10 хвилин вилийте рідину в каструлю, додавши туди цукор і сіль. Після закипання вимкніть вогонь, дайте розсолу час охолонути.
- Розлийте холодну рідина по банках, додайте оцет і закатайте огірки.
Огірки під капронову кришку
Приготовлені таким способом огірки можна зберігати в холоді всю зиму. Готувати їх просто і швидко. Для холодного засолювання овочів (з розрахунком на трилітрову банку) необхідні такі інгредієнти:
- огірки;
- сіль – 90 г;
- листя хрону – 2 шт.;
- часникові зубки – 3 шт.;
- парасольки кропу – 4 шт.;
- дубові, смородинові, вишневі листочки – по 6-7 шт.
Спосіб приготування:
- Розкладіть зелень по банках та помістіть огірки.
- Для приготування розсолу закип’ятіть воду (750 мл), додайте сіль. Тепер потрібно додати 750 мл крижаної води.
- Залийте розсолом огірки та закрийте ємності капроновими кришками.
Десь через місяць огірки можна буде їсти.