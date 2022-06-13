Літо – пора активної консервації. Аби поласувати смачними та хрумкими огірками, необхідно знати, як правильно їх законсервувати. При цьому закривати огірки можна не лише окропом, а й холодною водою.

Як засолити огірки холодним способом – читайте в нашому матеріалі.

Підготовка

Для будь-якого способу консервації вам потрібно ретельно оглянути кожен огірок. Вони мають бути свіжі, не гіркі, тверді, а їхня світла частина – не жовтою. Шкірка огірка повинна бути з пухирцями і чорними цяточками.

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Перед консервацією огірки треба вимочити – занурити їх у прохолодну воду на 5-8 годин. Це прибере можливу гіркоту.

Також перевірте банки та кришки перед консервацією. Банки повинні бути цілі, без тріщин чи пошкоджень, а кришки – нові та рівні.

Перед закруткою банки та кришки необхідно простерилізувати.

Не варто використовувати воду з-під крану, краще обирайте очищену.

Огірки на зиму

Класичний рецепт солоних огірків, закритих холодним способом. Огірки, приготовані за таким рецептом, можна споживати не лише взимку, а й через кілька місяців після консервації.

Для однієї трилітрової банки вам знадобиться:

1 перець чилі (можна замінити на соус чилі);

свіжі середні огірки;

сіль – 100 р;

2 часникові зубчики;

трави, спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

Замочіть плоди на кілька годин. Ретельно промийте огірки та обріжте кінчики. На дно банки покладіть розрізаний гострий перчик, часник, спеції (парасольки кропу, корінь хрону, вишневі, дубові або смородинові листя). Далі щільно поскладайте огірки у банки, аби між ними майже не було просторо, та насипте сіль. Залийте холодною водою. Ємкості закрийте капроновою кришкою. Через 2-3 дні рідина має змінити колір, а огірки стати більш темними – це говорить про необхідність приступити до консервації (якщо ви не хочете відразу почати їх їсти). Злийте розсіл в каструлю та додайте одну склянку води. Доведіть рідину до кипіння. Залийте окропом огірки та законсервуйте.

Засолені огірки

Для цього способу вам знадобиться:

невеликі огірки;

парасолька кропу;

смородинове листя;

один часник.

Аби приготувати засолені огірочки, вам треба:

Ретельно їх промити та відрізати кінчики. Листя смородини і кріп розім’яти у руках, аби вони пустили сік. Порізати часник на частинки. Укласти інгредієнти у широку каструлю і залити розсолом (літр води з двома ложками солі). На каструлю покласти тарілку відповідного розміру і поставити вантаж.

Так огірки повинні простояти добу, після цього їх можна споживати.

Малосольні огірки

Аби приготувати такі огірки, вам потрібно використовувати морську або йодовану сіль. Отже, вам знадобиться:

9% оцет – 1 ч. л.;

огірки;

цукор – 1 ст. л.;

3 зубчики часнику;

цибулина;

сіль – 2 ст. л.;

корінь хрону;

кріп (бажано свіжий) – пучок;

гвоздика – 4-6 суцвіть;

смородинові листочки;

перець духмяний – 5-6 шт.

Як відбувається соління огірків холодним способом:

Спочатку на дно банки складіть подрібнену цибулю, зубчики часнику, трави та інші прянощі. Чисті огірки складіть у банку. Залийте банки окропом, а через 10 хвилин вилийте рідину в каструлю, додавши туди цукор і сіль. Після закипання вимкніть вогонь, дайте розсолу час охолонути. Розлийте холодну рідина по банках, додайте оцет і закатайте огірки.

Огірки під капронову кришку

Приготовлені таким способом огірки можна зберігати в холоді всю зиму. Готувати їх просто і швидко. Для холодного засолювання овочів (з розрахунком на трилітрову банку) необхідні такі інгредієнти:

огірки;

сіль – 90 г;

листя хрону – 2 шт.;

часникові зубки – 3 шт.;

парасольки кропу – 4 шт.;

дубові, смородинові, вишневі листочки – по 6-7 шт.

Спосіб приготування:

Розкладіть зелень по банках та помістіть огірки. Для приготування розсолу закип’ятіть воду (750 мл), додайте сіль. Тепер потрібно додати 750 мл крижаної води. Залийте розсолом огірки та закрийте ємності капроновими кришками.

Десь через місяць огірки можна буде їсти.