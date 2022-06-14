Як стерилізувати банки із заготовками в електричній духовці

Стерилізація – це термічна обробка, головною ціллю якої є знищення бактерій та мікробів. Стерилізація продуктів дозволяє збільшити термін їх зберігання.

Стерилізувати варто практично всі заготовки, які включають в себе овочі. Проте без стерилізації можуть обійтися заготовки, що містять в собі оцет, і варення.

Існують різні методи стерилізації банок із заготовками: в мікрохвильовці, в окропі та в духовці. Найпоширенішим з них є останній, оскільки процес не займає багато часу. Проте якщо у вас електрична духовка, тоді вам варто прочитати наші рекомендації щодо стерилізації банок із заготовками саме в електричній духовці.

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Стерилізація банок проходить у два етапи:

Перший етап – стерилізація порожніх банок

Розставляємо банки на деко (на відстані одна від одної).

Кладемо їх у холодну духовку на 120 градусів для того, щоб банки нагрівалися поступово. Бажано не перевищувати цю шкалу, адже високі температури та швидкі їх перепади можуть призвести до пошкодження банок.

Кришки варто обробляти окремо. Їх можна лише добре промити або стерилізувати у кип’яченій воді.

Час тримання банок у духовці залежить від їх об‘єму. Півторалітрову банку достатньо тримати лише 10 хв. Літрову – 15-20. З кожним наступним літром час збільшуватиметься приблизно на 10 хв.

Залишаємо банки трохи вистигнути в духовці.

Другий етап – стерилізація банок із заготовками

Після того як банки вже стерилізовані, можна їх заправляти заготовками.

Знову ставимо наповнені банки в духовку, щоб вони не торкались одна одної.

Температура залишається та ж сама – 120 градусів. Час залежить від розміру банок.

Після стерилізації залишаємо вистигати банки із заготовками в духовці.

Коли духовка і банки в ній трохи охололи, дістаємо їх і закриваємо обробленими кришками.

Накриваємо банки рушником та даємо їм повністю вистигнути.