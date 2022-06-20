Как стерилизовать банки с заготовками в газовой духовке

Консервация – неотъемлемая часть нашего лета. Существует немало вкусных рецептов закруток, большинство из которых включает очень важный этап – стерилизацию.

Именно стерилизация банок помогает заготовкам на зиму стоять так долго, поскольку убивает все бактерии, приводящие к порче продуктов.

Способов стерилизации много, но один из самых популярных и эффективных – стерилизация банок в газовой духовке.

Сейчас смотрят

Как простерилизовать посуду в духовке

Убедитесь, что вся посуда целая и не поврежденная. Не забывайте и о крышках – они также не должны иметь пятен или повреждений. Обратите внимание, что банки, имеющие какой-либо вид металлических креплений, нельзя стерилизовать в духовке.

Тщательно вымойте банки, используя средства, обладающие сильными дезинфицирующими свойствами (можете воспользоваться содой и хозяйственным мылом).

Подготовленные банки поставьте в холодную духовку на небольшом расстоянии друг от друга. Если вы расставляете их сразу после мытья, лучше, если они будут стоять вверх донышком.

Включите духовку сначала на небольшую мощность, чтобы банки прогревались постепенно (температура должна быть 50 °С примерно 10 минут), тогда следует добавить газа, чтобы температура поднялась до 180 °С также на 5-10 минут. Помните, что максимальная температура стерилизации банок в газовой духовке – 200°С.

Для стерилизации пустых банок необходимо следующее время:

до 0,75 л – 10 минут

1 л – 15 минут

1,5-2 л – 20 минут

3 л – 30 минут

крышечки – 10 минут

После стерилизации духовку нужно приоткрыть, чтобы посуда охладилась. Однако полного ее охлаждения ждать не нужно, ведь консервацию безопаснее расставлять в теплую посуду.

Вытаскивайте банки, пользуясь чистым полотенцем, на чистую поверхность – это важно, чтобы весь предыдущий процесс не потерял смысл.

Как стерилизовать банки с консервацией

Стерилизация в духовке подойдет и для готовых консерваций – поставьте их в холодную духовку на одинаковом расстоянии, включите газ, выставляя последующую температуру до 150°С. Как только на заготовках появятся вверху пузыри, выставьте необходимый таймер:

до 0,75 л – 5-10 минут

1 л – 15 минут

1,5-2 л – 20 минут

3 л – 30 минут

После этого извлеките банки и плотно их закрутите.

Стерилизация может потребовать достаточно много вашего времени и внимания, но ни в коем случае не пропускайте этот этап. Именно стерилизация помогает долго сохраняться вашим консервациям. Также читайте, как стерилизовать банки с заготовками в электрической духовке.