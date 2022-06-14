Как стерилизовать банки с заготовками в электрической духовке

Стерилизация – это термическая обработка, главной целью которой является уничтожение бактерий и микробов. Стерилизация продуктов позволяет увеличить сроки их хранения.

Стерилизовать следует практически все заготовки, включающие в себя овощи. Однако без стерилизации могут обойтись заготовки, содержащие уксус, и варенье.

Есть разные способы стерилизации банок с заготовками: в микроволновке, в кипящей воде и в духовке. Самым распространенным является последний, поскольку процесс не занимает много времени. Однако если у вас электрическая духовка, вам следует прочитать наши рекомендации по стерилизации банок с заготовками именно в электрической духовке.

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Стерилизация банок проходит в два этапа:

Первый этап – стерилизация пустых банок

Расставляем банки на противень (на расстоянии друг от друга).

Кладем его в холодную духовку на 120 градусов для того, чтобы банки нагревались постепенно. Желательно не превышать шкалу, ведь высокие температуры и быстрые их перепады могут привести к повреждению банок.

Крышки следует обрабатывать отдельно. Их можно только хорошо промыть или стерилизовать в кипяченой воде.

Время держания банок в духовке зависит от их объема. Полуторалитровую банку достаточно держать всего 10 минут. Литровую – 15-20. С каждым следующим литром время увеличивается примерно на 10 минут.

Оставляем банки немного остыть в духовке.

Второй этап – стерилизация банок с заготовками

После того как банки уже стерилизованы, их можно заправлять заготовками.

Снова ставим наполненные банки в духовку, чтобы они не касались друг друга.

Температура остается та же – 120 градусов. Время зависит от размера банок.

После стерилизации оставляем остывать банки с заготовками в духовке.

Когда духовка и банки в ней немного остыли, достаем их и закрываем обработанными крышками.

Накрываем банки полотенцем и даем полностью остыть.