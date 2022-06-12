Літо та осінь – найкращі пори року, адже саме тоді ми ласуємо смачними та свіжими овочами та фруктами. Але коли сезон закінчується, хочеться зберегти той смак.

Наші бабусі точно навчили нас робити заготовки на зиму. Але чи навчили вони нас, яку каструлю краще підібрати для цього?

Тож як обрати найкращу каструлю для заготовок, аби їх смак залишався таким же бездоганним, як влітку чи восени.

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Великі каструлі

Оскільки робити заготовки зазвичай доводиться з великої кількості продуктів, нам потрібна велика каструля. Найкращим варіантом може бути посудина з емальованої сталі.

По-перше, цей матеріал найкраще вступає в реакцію з харчовими кислотами та іншими речовинами. По-друге, вони підходять для різних типів плит. І по-третє, їхня ціна є найоптимальнішою (400-600 грн).

Можна обрати також каструлю зі сталі, що не ржавіє. Але метал повинен бути високої якості. Тільки так вона зможе добре взаємодіяти з харчовими кислотами та іншими речовинами. Дно цього типу каструлі забезпечить швидкий та рівномірний підігрів продуктів.

Варто звернути увагу також і на ручки каструлі. Вони повинні бути якісні та міцні.

Сотейники

Сотейники дуже зручні для заготовок, особливо для тушкування овочів. Вони нагадують сковороду, однак є більш місткими.

Краще брати сотейник з якісної нержавіючої сталі. Посуд варто обирати без подвійного, але зі щільним дном, оскільки продукти не зможуть рівномірно розігріватися. Крім того, в сотейнику зручно варити варення, оскільки фрукти не будуть взаємодіяти з металом.

Сотейники можуть замінити низькі каструлі.

Соковарки

Якщо вашою метою є заготовка соку, то краще скористатися не соковитискачем, а соковаркою. Так, вам не потрібна буде теплова обробка та пастеризація, адже соковарка все зробить за вас.

Найоптимальніші соковарки – з алюмінію. Також є і з нержавіючої сталі, проте вони значно дорожчі.

Діжки для соління

Якщо ви спеціаліст в солінні огірків, кабачків, помідорів, капусти тощо, вам варто придбати діжку для таких заготовок. Зазвичай вони виготовляються з деревини: дуба, липи, кедра тощо. Ціна таких діжок буде значно вищою за вище рекомендовані посудини. Вартість залежатиме від деревини та роботи майстра.