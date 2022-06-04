Літо і осінь – той час, коли господині активно готують і поповнюють свої запаси всілякими заготовками. І це зрозуміло, оскільки саме в ці пори року урожай багатий на овочі, фрукти, ягоди.

Щоб заготовки не зіпсувалися та зберегли свій вигляд і смак, їх необхідно стерилізувати. Важливо знати, як правильно це зробити, оскільки саме стерилізація допомагає знищити мікроорганізми, через які псуються продукти.

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Як стерилізувати банки із заготовками в окропі:

Спочатку необхідно знайти потрібну каструлю і покласти в неї тканину (складену в 5-7 шарів), рушник чи дерев’яну решітку. Встановіть банки. Після цього підготуйте воду, яка повинна відповідати температурі заготовки в банці, інакше скло може тріснути. Банки із заготовками наповнити не вище за нижній рівень “шийки”. Сама вода в каструлі повинна доходити до “плічок” скляної ємності. Заготовки накрийте кришками, але не закручуйте їх. Після того як вода в каструлі закипить, зменшіть вогонь. Через необхідний час, закрутіть банку і переверніть догори дном. Залиште на 2-3 дні, щоб переконатися, що банка герметично закрита і кришка не пропускає повітря.

Якщо у вашому рецепті немає точного часу стерилізації банки із заготовкою, тоді дотримуйтесь цієї схеми:

0,5 л – 10-15 хвилин;

1 л – 20-25 хвилин;

3 л – 30-35 хвилин.