Ведучий програми Свобода слова на ICTV Вадим Карп’як поділився рецептом віскі сауер. Так, це один із двох улюблених коктейлів ведучого, і його можна легко зробити в домашніх умовах – всі необхідні інгредієнти можна знайти практично на будь-якій кухні.

– Сауери – це коктейлі з кислинкою, бо найчастіше там використовується лаймовий чи лимонний сік. Його можна дуже легко зробити в домашніх умовах, адже він складається з нескладних інгредієнтів, які просто треба добряче збити. Якщо немає шейкера, то літрова банка, закрита кришкою, стане чудовою альтернативою, – ділиться своїм досвідом Вадим.

Як приготувати віскі сауер – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

60 мл віскі (для коктейлю краще брати житній віскі або бурбон);

20 мл свіжого лимонного чи лаймового соку;

20 мл сиропу (заздалегідь його приготувати);

білок 1 яйця.

Спосіб приготування

Готуємо сироп – змішуємо воду та цукор у пропорціях 1:1. Варимо 200 мл води та 200 мл цукру до кипіння і чекаємо поки охолоне. Збиваємо всі інгредієнти разом у шейкері або банці. Додаємо лід та збиваємо ще раз 15 секунд. Додаємо в келих льоду і просиджуємо через ситечко. Даємо відстоятися піні коктейлю кілька хвилин.

– Чому віскі сауер? Його можна модифікувати та грати з різними смаками. Якщо ви замість віскі візьмете 60 мл текіли, це буде називатися текіла сауер. Якщо джин – джин сауер. Якщо ром – ром сауер, – ділиться своїм досвідом Вадим.

Ведучий дав кілька ідей для експериментів із коктейлем. Наприклад, у віскі можна закинути скибочки яблук. Вони, настояні на віскі, а потім використані в цьому коктейлі, даватимуть свій особливий смак. Або, наприклад, джин можна настояти на чаї Earl Grey недовго, до кількох годин – всього 4 пакетики чаю на 750 мл спиртного. Ви отримаєте красивий джин з нотками бергамоту.

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