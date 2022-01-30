Рецепт приготування курячої печінки опублікував ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський.

– Рецепт я давно підгледів у одного видатного італійця, – зазначив Ярославський.

Інгредієнти:

печінка – 300 г;

цибуля – 200 г;

морква – 150-180 г;

селера – 50 г;

біле вино – 30-40 мл;

вершкове масло – 30-40 г;

свіжа шавлія, сіль, перець чорний та духмяний, чебрець та часник за бажанням.

Спосіб приготування:

Всі овочі нарізати кубиком. Обсмажуємо моркву, а потім додаємо цибулю, далі селеру, а вже наприкінці часник. Потім потрібно додати печінку зверху. Коли печінка підсмажиться, додаємо біле вино, накриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні, періодично помішуючи. Тушкувати варто приблизно 20 хвилин. Наприкінці додаємо сіль, шавлію та перець на свій смак, і тушкуємо ще 5 хвилин, додаючи вершкове масло, щоб загустити соус.

Гарніром добре пасуватиме полента таранья: 50/50 кукурудзяної та гречаної крупи.

крупа – 70 г;

молоко – 340 г;

вершкове масло – 15 г;

пармезан – 20 г;

сіль.

Спочатку доводимо молоко до кипіння, помішуючи, додаємо крупу. Варимо суміш на маленькому вогні 15-20 хвилин. Потім закидаємо масло, знімаємо з вогню, вмішуємо пармезан і готово!