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Просто, але дуже смачно: рецепт курячої печінки з полентою від Ярославського

30 Січня 2022, 08:03
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Просто, але дуже смачно: рецепт курячої печінки з полентою від Ярославського

Рецепт приготування курячої печінки опублікував ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський.

– Рецепт я давно підгледів у одного видатного італійця, – зазначив Ярославський.

Інгредієнти:

  • печінка – 300 г;
  • цибуля – 200 г;
  • морква – 150-180 г;
  • селера – 50 г;
  • біле вино – 30-40 мл;
  • вершкове масло – 30-40 г;
  • свіжа шавлія, сіль, перець чорний та духмяний, чебрець та часник за бажанням.
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Спосіб приготування:

  1. Всі овочі нарізати кубиком.
  2. Обсмажуємо моркву, а потім додаємо цибулю, далі селеру, а вже наприкінці часник.
  3. Потім потрібно додати печінку зверху. Коли печінка підсмажиться, додаємо біле вино, накриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні, періодично помішуючи. Тушкувати варто приблизно 20 хвилин.
  4. Наприкінці додаємо сіль, шавлію та перець на свій смак, і тушкуємо ще 5 хвилин, додаючи вершкове масло, щоб загустити соус.

Гарніром добре пасуватиме полента таранья: 50/50 кукурудзяної та гречаної крупи.

  • крупа – 70 г;
  • молоко – 340 г;
  • вершкове масло – 15 г;
  • пармезан – 20 г;
  • сіль.

Спочатку доводимо молоко до кипіння, помішуючи, додаємо крупу. Варимо суміш на маленькому вогні 15-20 хвилин. Потім закидаємо масло, знімаємо з вогню, вмішуємо пармезан і готово!

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