Рецепт приготування курячої печінки опублікував ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський.
– Рецепт я давно підгледів у одного видатного італійця, – зазначив Ярославський.
Інгредієнти:
- печінка – 300 г;
- цибуля – 200 г;
- морква – 150-180 г;
- селера – 50 г;
- біле вино – 30-40 мл;
- вершкове масло – 30-40 г;
- свіжа шавлія, сіль, перець чорний та духмяний, чебрець та часник за бажанням.
Спосіб приготування:
- Всі овочі нарізати кубиком.
- Обсмажуємо моркву, а потім додаємо цибулю, далі селеру, а вже наприкінці часник.
- Потім потрібно додати печінку зверху. Коли печінка підсмажиться, додаємо біле вино, накриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні, періодично помішуючи. Тушкувати варто приблизно 20 хвилин.
- Наприкінці додаємо сіль, шавлію та перець на свій смак, і тушкуємо ще 5 хвилин, додаючи вершкове масло, щоб загустити соус.
Гарніром добре пасуватиме полента таранья: 50/50 кукурудзяної та гречаної крупи.
- крупа – 70 г;
- молоко – 340 г;
- вершкове масло – 15 г;
- пармезан – 20 г;
- сіль.
Спочатку доводимо молоко до кипіння, помішуючи, додаємо крупу. Варимо суміш на маленькому вогні 15-20 хвилин. Потім закидаємо масло, знімаємо з вогню, вмішуємо пармезан і готово!