Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпьяк поделился рецептом виски сауэр. Так, это один из двух любимых коктейлей ведущего, и его можно легко сделать в домашних условиях — все необходимые ингредиенты можно найти на практически любой кухне.

— Сауэры – это коктейли с кислинкой, потому что чаще всего там используется лаймовый или лимонный сок. Его можно очень легко сделать в домашних условиях, ведь он состоит из несложных ингредиентов, которые просто надо изрядно сбить. Если нет шейкера, то литровая банка, закрытая крышкой, станет отличной альтернативой, — делится своим опытом Вадим.

Как приготовить виски сауэр — далее в материале.

Ингредиенты:

60 мл виски (для коктейля лучше брать ржаной виски или бурбон);

20 мл свежего лимонного или лаймового сока;

20 мл сиропа (заранее его приготовить);

белок 1 яйца.

Способ приготовления

Готовим сироп — смешиваем воду и сахар в пропорциях 1:1. Варим 200 мл воды и 200 мл сахара до кипения и дожидаемся пока остынет. Взбиваем все ингредиенты вместе в шейкере или банке. Добавляем лед и взбиваем еще раз 15 секунд. Добавляем в бокал льда и просиживаем через ситечко. Даем отстояться пенке коктейля несколько минут.

— Почему виски сауэр? Его можно модифицировать и играть с разными вкусами. Если вы вместо виски возьмете 60 мл текилы, то это будет называться текила сауэр. Если джин – джин сауэр. Если ром – ром сауэр, — делится своим опытом Вадим.

Ведущий дал несколько идей для экспериментов с коктейлем. К примеру, в виски можно предварительно закинуть ломтики яблок. Они, настоянные на виски, а затем использованные в этом коктейле, будут давать свой особенный вкус. Или, например, джин можно настаивать на чае Earl Grey недолго, до нескольких часов — всего 4 пакетика чая на 750 мл спиртного. Вы получите прекрасный джин с нотками бергамота.

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