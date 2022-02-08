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Как приготовить виски сауэр: вкусный рецепт коктейля от ведущего Вадима Карпьяка

8 февраля 2022, 16:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вадим Карп'як

Ведущий программы Свобода слова на ICTV Вадим Карпьяк поделился рецептом виски сауэр. Так, это один из двух любимых коктейлей ведущего, и его можно легко сделать в домашних условиях — все необходимые ингредиенты можно найти на практически любой кухне.

— Сауэры – это коктейли с кислинкой, потому что чаще всего там используется лаймовый или лимонный сок. Его можно очень легко сделать в домашних условиях, ведь он состоит из несложных ингредиентов, которые просто надо изрядно сбить. Если нет шейкера, то литровая банка, закрытая крышкой, станет отличной альтернативой, — делится своим опытом Вадим.

Как приготовить виски сауэр — далее в материале.

Ингредиенты:

  • 60 мл виски (для коктейля лучше брать ржаной виски или бурбон);
  • 20 мл свежего лимонного или лаймового сока;
  • 20 мл сиропа (заранее его приготовить);
  • белок 1 яйца.

Способ приготовления

  1. Готовим сироп — смешиваем воду и сахар в пропорциях 1:1. Варим 200 мл воды и 200 мл сахара до кипения и дожидаемся пока остынет.
  2. Взбиваем все ингредиенты вместе в шейкере или банке. Добавляем лед и взбиваем еще раз 15 секунд. Добавляем в бокал льда и просиживаем через ситечко. Даем отстояться пенке коктейля несколько минут.

— Почему виски сауэр? Его можно модифицировать и играть с разными вкусами. Если вы вместо виски возьмете 60 мл текилы, то это будет называться текила сауэр. Если джин – джин сауэр. Если ром – ром сауэр, — делится своим опытом Вадим.

Ведущий дал несколько идей для экспериментов с коктейлем. К примеру, в виски можно предварительно закинуть ломтики яблок. Они, настоянные на виски, а затем использованные в этом коктейле, будут давать свой особенный вкус. Или, например, джин можно настаивать на чае Earl Grey недолго, до нескольких часов — всего 4 пакетика чая на 750 мл спиртного. Вы получите прекрасный джин с нотками бергамота. 

Для тех, кто хочет порадовать всю свою семью простым, но вкусным завтраком, экс-судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская поделилась своим рецептом блинов с апельсиновой карамелью. Это блюдо легко приготовить дома, и для этого не потребуется особых ингредиентов.

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Теги
Вадим Карпьяк , Кулінарні рецепти
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