Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом приготування цвітної капусти у духовці.
Це дуже корисна овочева культура, яку можна приготувати у різний спосіб. Вона може бути як основою страви, так і інгредієнтом. Цвітна капуста — джерело натуральних антиоксидантів завдяки високому вмісту вітамінів.
Покроковий відеорецепт Ектор оприлюднив у YouTube.
Інгредієнти:
- соус бешамель (класичний);
- цвітна капуста;
- будь-який твердий сир;
- чебрець;
- подрібнений мигдаль.
Приготування:
- Додаємо в соус бешамель натертий сир та чебрець. Після цього потрібно зробити однорідну масу.
- Кладемо капусту на сковорідку та ретельно обмазуємо її соусом. Зверху також посипаємо натертим твердим сиром.
- Відправити сковорідку в духовку на 5-7 хвилин до золотистої скоринки. У духовці потрібно включити режим Гриль, якщо він є.
- Після приготування витягаємо сковорідку з духовки та посипаємо капусту подрібненим мигдалем до смаку.
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Раніше Ектор-Хіменес Браво ділився рецептом рататуя. Це традиційна овочева страва французької кухні з баклажанів і кабачків, і зробити її в домашніх умовах нескладно.