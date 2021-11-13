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Як приготувати цвітну капусту в домашніх умовах: лише 5 інгредієнтів

13 Листопада 2021, 08:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Цвітна капуста

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом приготування цвітної капусти у духовці.

Це дуже корисна овочева культура, яку можна приготувати у різний спосіб. Вона може бути як основою страви, так і інгредієнтом. Цвітна капуста — джерело натуральних антиоксидантів завдяки високому вмісту вітамінів.

Покроковий відеорецепт Ектор оприлюднив у YouTube.

Інгредієнти:

  • соус бешамель (класичний);
  • цвітна капуста;
  • будь-який твердий сир;
  • чебрець;
  • подрібнений мигдаль.

Приготування:

  1. Додаємо в соус бешамель натертий сир та чебрець. Після цього потрібно зробити однорідну масу.
  2. Кладемо капусту на сковорідку та ретельно обмазуємо її соусом. Зверху також посипаємо натертим твердим сиром.
  3. Відправити сковорідку в духовку на 5-7 хвилин до золотистої скоринки. У духовці потрібно включити режим Гриль, якщо він є.
  4. Після приготування витягаємо сковорідку з духовки та посипаємо капусту подрібненим мигдалем до смаку.

Експерт також радить – рецепт унікальний, і по ньому замість цвітної капусти можна приготувати броколі.

Раніше Ектор-Хіменес Браво ділився рецептом рататуя. Це традиційна овочева страва французької кухні з баклажанів і кабачків, і зробити її в домашніх умовах нескладно.

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