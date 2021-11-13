Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом приготування цвітної капусти у духовці.

Це дуже корисна овочева культура, яку можна приготувати у різний спосіб. Вона може бути як основою страви, так і інгредієнтом. Цвітна капуста — джерело натуральних антиоксидантів завдяки високому вмісту вітамінів.

Покроковий відеорецепт Ектор оприлюднив у YouTube.

Інгредієнти:

соус бешамель (класичний);

цвітна капуста;

будь-який твердий сир;

чебрець;

подрібнений мигдаль.

Приготування:

Додаємо в соус бешамель натертий сир та чебрець. Після цього потрібно зробити однорідну масу. Кладемо капусту на сковорідку та ретельно обмазуємо її соусом. Зверху також посипаємо натертим твердим сиром. Відправити сковорідку в духовку на 5-7 хвилин до золотистої скоринки. У духовці потрібно включити режим Гриль, якщо він є. Після приготування витягаємо сковорідку з духовки та посипаємо капусту подрібненим мигдалем до смаку.

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