Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі, кухар Равшан Хамідов поділився рецептом кролика на сковороді.
Крольчатина – унікальне дієтичне м’ясо, про користь якого говорять різноманітні дослідження світу. Деякі дієтологи вважають його справжнім суперфудом. Адже вітамінний та мінеральний склад м’яса кролика незрівнянний з жодним м’ясом – В6, В12, РР, а також багато заліза, фосфору та кобальту.
Детальний рецепт кролика – далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- кролик;
- вершкове масло – ½ ст. л;
- вода – 500 мл;
- сидр – 500 мл;
- гірчиця із зернами – 1 ст. л;
- м’яка гірчиця – 1ч. л;
- морква – дві штуки;
- квасоля спаржева – 200 г;
- сіль, перець, розмарин, оливкова олія, часник – за смаком.
Спосіб приготування:
- Маринуємо м’ясо сумішшю перців, розмарином, оливковою олією та часником 5-6 годин.
- Обробляємо кролика та обсмажуємо на добре розігрітій сковороді з усіх боків до рум’яної скоринки.
- Вливаємо воду, сидр, додаємо зернову та м’яку гірчицю.
- Зменшуємо вогонь і тушкуємо кролика до м’якості, приблизно 1,5-2 години.
- Забираємо м’ясо зі сковороди, вмикаємо великий вогонь і уварюємо бульйон до консистенції соусу.
- Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло й інтенсивно перемішуємо (вінчиком, ложкою чи лопаткою).
- Бланшируємо моркву зі спаржевою квасолею.
- Викладаємо кролика, на нього овочі, поливаємо соусом, прикрашаємо зеленню петрушки. Готово!