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Смачно та корисно: покроковий рецепт кролика на сковороді

10 Листопада 2021, 14:56 Каріна Зуєва
Смачно та корисно: покроковий рецепт кролика на сковороді
Джерело: Новий канал

Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі, кухар Равшан Хамідов поділився рецептом кролика на сковороді.

Крольчатина – унікальне дієтичне м’ясо, про користь якого говорять різноманітні дослідження світу. Деякі дієтологи вважають його справжнім суперфудом. Адже вітамінний та мінеральний склад м’яса кролика незрівнянний з жодним м’ясом – В6, В12, РР, а також багато заліза, фосфору та кобальту.

Детальний рецепт кролика – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

  • кролик;
  • вершкове масло – ½ ст. л;
  • вода – 500 мл;
  • сидр – 500 мл;
  • гірчиця із зернами – 1 ст. л;
  • м’яка гірчиця – 1ч. л;
  • морква – дві штуки;
  • квасоля спаржева – 200 г;
  • сіль, перець, розмарин, оливкова олія, часник – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Маринуємо м’ясо сумішшю перців, розмарином, оливковою олією та часником 5-6 годин.
  2. Обробляємо кролика та обсмажуємо на добре розігрітій сковороді з усіх боків до рум’яної скоринки.
  3. Вливаємо воду, сидр, додаємо зернову та м’яку гірчицю.
  4. Зменшуємо вогонь і тушкуємо кролика до м’якості, приблизно 1,5-2 години.
  5. Забираємо м’ясо зі сковороди, вмикаємо великий вогонь і уварюємо бульйон до консистенції соусу.
  6. Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло й інтенсивно перемішуємо (вінчиком, ложкою чи лопаткою).
  7. Бланшируємо моркву зі спаржевою квасолею.
  8. Викладаємо кролика, на нього овочі, поливаємо соусом, прикрашаємо зеленню петрушки. Готово!
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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт
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