10 Листопада 2021, 14:56 Каріна Зуєва

Учасник реаліті Пекельна кухня на Новому каналі, кухар Равшан Хамідов поділився рецептом кролика на сковороді. Крольчатина – унікальне дієтичне м’ясо, про користь якого говорять різноманітні дослідження світу. Деякі дієтологи вважають його справжнім суперфудом. Адже вітамінний та мінеральний склад м’яса кролика незрівнянний з жодним м’ясом – В6, В12, РР, а також багато заліза, фосфору та кобальту. Детальний рецепт кролика – далі в матеріалі. Інгредієнти: кролик;

вершкове масло – ½ ст. л;

вода – 500 мл;

сидр – 500 мл;

гірчиця із зернами – 1 ст. л;

м’яка гірчиця – 1ч. л;

морква – дві штуки;

квасоля спаржева – 200 г;

сіль, перець, розмарин, оливкова олія, часник – за смаком. Спосіб приготування: Маринуємо м’ясо сумішшю перців, розмарином, оливковою олією та часником 5-6 годин. Обробляємо кролика та обсмажуємо на добре розігрітій сковороді з усіх боків до рум’яної скоринки. Вливаємо воду, сидр, додаємо зернову та м’яку гірчицю. Зменшуємо вогонь і тушкуємо кролика до м’якості, приблизно 1,5-2 години. Забираємо м’ясо зі сковороди, вмикаємо великий вогонь і уварюємо бульйон до консистенції соусу. Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло й інтенсивно перемішуємо (вінчиком, ложкою чи лопаткою). Бланшируємо моркву зі спаржевою квасолею. Викладаємо кролика, на нього овочі, поливаємо соусом, прикрашаємо зеленню петрушки. Готово! Читайте також: Як приготувати фарширований перець – відеорецепт від Ектора Хіменеса-Браво

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