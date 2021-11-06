Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом приготування рататуя.
Це традиційна овочева страва французької кухні з баклажанів та кабачків. Інтерес до рататуя підігрів однойменний дитячий мультфільм, який вийшов на екрани у 2007 році.
Покроковий відеорецепт Ектор оприлюднив на особистій сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- Цукіні – 1 шт;
- Кабачок – 1 шт;
- Баклажан – 1 шт;
- Рослинна олія;
- Сіль, перець, цукор;
- Томати пелаті – 1 банка;
- Часник – 2-3 зубчики;
- Чебрець.
Приготування:
- Цукіні, кабачок та баклажан постарайтеся вибрати одного діаметру. Наріжте на тонкі кільця, посоліть, поперчіть та полийте трохи олією.
- У сотейнику на малому вогні підрум’яньте часник і чебрець, додайте помідори пелаті, посоліть, поцукріть і поперчіть. Все перебийте в блендері.
- Соус вилийте на низ дека і покладіть овочі так, як показано на відео.
- Накрийте пергаментом, запікайте 30 хвилин при 160 градусах.
- Після цього зніміть пергамент і запікайте ще 10 хвилин при 180 градусах. Подайте, поливаючи соусом.
Раніше Ектор-Хіменес Браво ділився рецептом яблучної шарлотки. Десерт є смачним і легким у приготуванні. Вам знадобиться всього п’ять інгредієнтів та одна година.