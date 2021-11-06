Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом приготування рататуя.

Це традиційна овочева страва французької кухні з баклажанів та кабачків. Інтерес до рататуя підігрів однойменний дитячий мультфільм, який вийшов на екрани у 2007 році.

Покроковий відеорецепт Ектор оприлюднив на особистій сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

Цукіні – 1 шт;

Кабачок – 1 шт;

Баклажан – 1 шт;

Рослинна олія;

Сіль, перець, цукор;

Томати пелаті – 1 банка;

Часник – 2-3 зубчики;

Чебрець.

Приготування:

Цукіні, кабачок та баклажан постарайтеся вибрати одного діаметру. Наріжте на тонкі кільця, посоліть, поперчіть та полийте трохи олією. У сотейнику на малому вогні підрум’яньте часник і чебрець, додайте помідори пелаті, посоліть, поцукріть і поперчіть. Все перебийте в блендері. Соус вилийте на низ дека і покладіть овочі так, як показано на відео. Накрийте пергаментом, запікайте 30 хвилин при 160 градусах. Після цього зніміть пергамент і запікайте ще 10 хвилин при 180 градусах. Подайте, поливаючи соусом.

Раніше Ектор-Хіменес Браво ділився рецептом яблучної шарлотки. Десерт є смачним і легким у приготуванні. Вам знадобиться всього п’ять інгредієнтів та одна година.