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Як приготувати рататуй – легкий рецепт французької страви

6 Листопада 2021, 08:00 Валентина Чорна
рататуй

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом приготування рататуя.

Це традиційна овочева страва французької кухні з баклажанів та кабачків. Інтерес до рататуя підігрів однойменний дитячий мультфільм, який вийшов на екрани у 2007 році.

Покроковий відеорецепт Ектор оприлюднив на особистій сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • Цукіні – 1 шт;
  • Кабачок – 1 шт;
  • Баклажан – 1 шт;
  • Рослинна олія;
  • Сіль, перець, цукор;
  • Томати пелаті – 1 банка;
  • Часник – 2-3 зубчики;
  • Чебрець.

Приготування:

  1. Цукіні, кабачок та баклажан постарайтеся вибрати одного діаметру. Наріжте на тонкі кільця, посоліть, поперчіть та полийте трохи олією.
  2. У сотейнику на малому вогні підрум’яньте часник і чебрець, додайте помідори пелаті, посоліть, поцукріть і поперчіть. Все перебийте в блендері.
  3. Соус вилийте на низ дека і покладіть овочі так, як показано на відео.
  4. Накрийте пергаментом, запікайте 30 хвилин при 160 градусах.
  5. Після цього зніміть пергамент і запікайте ще 10 хвилин при 180 градусах. Подайте, поливаючи соусом.

Раніше Ектор-Хіменес Браво ділився рецептом яблучної шарлотки. Десерт є смачним і легким у приготуванні. Вам знадобиться всього п’ять інгредієнтів та одна година.

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