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Как приготовить цветную капусту в домашних условиях: всего 5 ингредиентов

13 ноября 2021, 08:00
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Цвітна капуста

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом приготовления цветной капусты в духовке.

Это очень полезная овощная культура, которую можно приготовить различными способами. Она может быть как основой для блюда, так и ингредиентом. Цветная капуста — источник натуральных антиоксидантов, благодаря высокому содержанию витаминов.

Пошаговый видеорецепт Эктор обнародовал в YouTube.

Ингредиенты:

  • соус бешамель (классический);
  • цветная капуста;
  • любой твердый сыр;
  • тимьян;
  • дробленый миндаль.

Приготовление:

  1. Добавляем в соус бешамель натертый сыр и тимьян. После этого нужно сделать однородную массу.
  2. Кладем капусту на сковородку и обильно обмазываем ее соусом. Сверху также посыпаем твердым натертым сыром.
  3. Отправить сковородку в духовку на 5-7 минут до золотистой корочки. В духовке нужно включить режим Гриль, если он есть.
  4. После готовки вытаскиваем сковородку из духовки и посыпаем капусту дробленым миндалем по вкусу.

Эксперт также советует — рецепт уникальный, и по нему вместо цветной капусты можно приготовить брокколи.

Ранее Эктор-Хименес Браво делился рецептом рататуя. Это традиционное овощное блюдо французской кухни из баклажанов и кабачков, и сделать его в домашних условиях несложно.

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