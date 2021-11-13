Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом приготовления цветной капусты в духовке.

Это очень полезная овощная культура, которую можно приготовить различными способами. Она может быть как основой для блюда, так и ингредиентом. Цветная капуста — источник натуральных антиоксидантов, благодаря высокому содержанию витаминов.

Пошаговый видеорецепт Эктор обнародовал в YouTube.

Ингредиенты:

соус бешамель (классический);

цветная капуста;

любой твердый сыр;

тимьян;

дробленый миндаль.

Приготовление:

Добавляем в соус бешамель натертый сыр и тимьян. После этого нужно сделать однородную массу. Кладем капусту на сковородку и обильно обмазываем ее соусом. Сверху также посыпаем твердым натертым сыром. Отправить сковородку в духовку на 5-7 минут до золотистой корочки. В духовке нужно включить режим Гриль, если он есть. После готовки вытаскиваем сковородку из духовки и посыпаем капусту дробленым миндалем по вкусу.

Эксперт также советует — рецепт уникальный, и по нему вместо цветной капусты можно приготовить брокколи.

Ранее Эктор-Хименес Браво делился рецептом рататуя. Это традиционное овощное блюдо французской кухни из баклажанов и кабачков, и сделать его в домашних условиях несложно.