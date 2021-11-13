Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом приготовления цветной капусты в духовке.
Это очень полезная овощная культура, которую можно приготовить различными способами. Она может быть как основой для блюда, так и ингредиентом. Цветная капуста — источник натуральных антиоксидантов, благодаря высокому содержанию витаминов.
Пошаговый видеорецепт Эктор обнародовал в YouTube.
Ингредиенты:
- соус бешамель (классический);
- цветная капуста;
- любой твердый сыр;
- тимьян;
- дробленый миндаль.
Приготовление:
- Добавляем в соус бешамель натертый сыр и тимьян. После этого нужно сделать однородную массу.
- Кладем капусту на сковородку и обильно обмазываем ее соусом. Сверху также посыпаем твердым натертым сыром.
- Отправить сковородку в духовку на 5-7 минут до золотистой корочки. В духовке нужно включить режим Гриль, если он есть.
- После готовки вытаскиваем сковородку из духовки и посыпаем капусту дробленым миндалем по вкусу.
Эксперт также советует — рецепт уникальный, и по нему вместо цветной капусты можно приготовить брокколи.
Ранее Эктор-Хименес Браво делился рецептом рататуя. Это традиционное овощное блюдо французской кухни из баклажанов и кабачков, и сделать его в домашних условиях несложно.
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