Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом справжніх чебуреків.

На особистій сторінці в Instagram він показав покрокове приготування смачної та досить популярної страви.

Інгредієнти:

Борошно – 400 г

Окріп – 200 мл

Сіль – 10 г

Цукор – 20 г

Горілка – 30 мл

Олія – 30 мл

Для начинки:

Фарш яловичини або баранини – 800 гр

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Часник – 2 зубчики

Кінза – 20 г

Вода – 100 г

Сіль – 4 г

Перець чорний – 3 г.

Приготування:

Змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею, кінзою, перцем та сіллю. Ретельно перемішайте м’ясну начинку та додайте води. Фарш має бути трохи рідким. У воді розчиніть сіль та цукор, поставте на вогонь. У борошно влийте кип’ячену воду, масло і горілку. Замісіть тісто і дайте йому відпочити в холодильнику протягом 1 години. Від тіста відріжте невеликий шматочок і розкачайте його якомога тонше. Викладіть фарш і сформуйте чебурек. Ретельно з’єднайте краї тіста за допомогою виделки. Посмажте чебуреки у фритюрі чи на сухій сковорідці. Також їх можна запекти у духовці.

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