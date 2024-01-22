Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом справжніх чебуреків.
На особистій сторінці в Instagram він показав покрокове приготування смачної та досить популярної страви.
Інгредієнти:
- Борошно – 400 г
- Окріп – 200 мл
- Сіль – 10 г
- Цукор – 20 г
- Горілка – 30 мл
- Олія – 30 мл
Для начинки:
- Фарш яловичини або баранини – 800 гр
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Часник – 2 зубчики
- Кінза – 20 г
- Вода – 100 г
- Сіль – 4 г
- Перець чорний – 3 г.
Приготування:
- Змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею, кінзою, перцем та сіллю. Ретельно перемішайте м’ясну начинку та додайте води. Фарш має бути трохи рідким.
- У воді розчиніть сіль та цукор, поставте на вогонь. У борошно влийте кип’ячену воду, масло і горілку. Замісіть тісто і дайте йому відпочити в холодильнику протягом 1 години.
- Від тіста відріжте невеликий шматочок і розкачайте його якомога тонше. Викладіть фарш і сформуйте чебурек. Ретельно з’єднайте краї тіста за допомогою виделки.
- Посмажте чебуреки у фритюрі чи на сухій сковорідці. Також їх можна запекти у духовці.
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