Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом классического тирамису.
Это один из самых популярных десертов, который имеет изысканный вкус и является достаточно легким в приготовлении.
Ингредиенты:
- Яйца (желтки) — 5 штук;
- Сахар — 125 г;
- Сливки 30% — 400 г;
- Сыр маскарпоне — 425 г;
- Ванильный экстракт.;
- Сваренный кофе — 300 г;
- Печенье Савоярди — 400 г;
- Ликер — 30 г;
- Какао-порошок (для декора).
Приготовление:
- Желтки взбейте с сахаром, добавьте маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт.
- Кофе смешайте с ликером.
- Печенье Савоярди смочите в кофе, и выложите на дно формы. Сверху — слой крема.
- Таким образом выложите все печенье, верхним должен быть слой крема.
- Поставьте в холодильник на два часа. Готовый десерт украсьте какао.
Тирамису — это итальянское блюдо, которое в классическом виде подается охлажденным к кофе эспрессо. Первая порция знаменитого десерта была приготовлена еще в конце XVII века.
Сегодня существует множество вариаций приготовления тирамису, но основой классического рецепта есть сыр маскарпоне, печенье Савоярди, кофе и какао.
Ранее Хименес-Браво делился рецептом соленых сырников. Это идеальный вариант для завтрака.
Основой блюда всегда является сыр, который тщательно отжимают и протирают через сито или блендером. В настоящие сырники почти не нужно добавлять муки — это показатель правильного выбора сыра.