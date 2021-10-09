Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом классического тирамису.

Это один из самых популярных десертов, который имеет изысканный вкус и является достаточно легким в приготовлении.

Ингредиенты:

Яйца (желтки) — 5 штук;

Сахар — 125 г;

Сливки 30% — 400 г;

Сыр маскарпоне — 425 г;

Ванильный экстракт.;

Сваренный кофе — 300 г;

Печенье Савоярди — 400 г;

Ликер — 30 г;

Какао-порошок (для декора).

Приготовление:

Желтки взбейте с сахаром, добавьте маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт. Кофе смешайте с ликером. Печенье Савоярди смочите в кофе, и выложите на дно формы. Сверху — слой крема. Таким образом выложите все печенье, верхним должен быть слой крема. Поставьте в холодильник на два часа. Готовый десерт украсьте какао.

Тирамису — это итальянское блюдо, которое в классическом виде подается охлажденным к кофе эспрессо. Первая порция знаменитого десерта была приготовлена еще в конце XVII века.

Сегодня существует множество вариаций приготовления тирамису, но основой классического рецепта есть сыр маскарпоне, печенье Савоярди, кофе и какао.

Ранее Хименес-Браво делился рецептом соленых сырников. Это идеальный вариант для завтрака.

Основой блюда всегда является сыр, который тщательно отжимают и протирают через сито или блендером. В настоящие сырники почти не нужно добавлять муки — это показатель правильного выбора сыра.