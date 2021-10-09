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Как приготовить тирамису — простой рецепт итальянского десерта

9 октября 2021, 07:30 Валентина Чорна
тирамису

Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом классического тирамису.

Это один из самых популярных десертов, который имеет изысканный вкус и является достаточно легким в приготовлении.

Ингредиенты:

  • Яйца (желтки) — 5 штук;
  • Сахар — 125 г;
  • Сливки 30% — 400 г;
  • Сыр маскарпоне — 425 г;
  • Ванильный экстракт.;
  • Сваренный кофе — 300 г;
  • Печенье Савоярди — 400 г;
  • Ликер — 30 г;
  • Какао-порошок (для декора).

Приготовление:

  1. Желтки взбейте с сахаром, добавьте маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт.
  2. Кофе смешайте с ликером.
  3. Печенье Савоярди смочите в кофе, и выложите на дно формы. Сверху — слой крема.
  4. Таким образом выложите все печенье, верхним должен быть слой крема.
  5. Поставьте в холодильник на два часа. Готовый десерт украсьте какао.

Тирамису — это итальянское блюдо, которое в классическом виде подается охлажденным к кофе эспрессо. Первая порция знаменитого десерта была приготовлена еще в конце XVII века.

Сегодня существует множество вариаций приготовления тирамису, но основой классического рецепта есть сыр маскарпоне, печенье Савоярди, кофе и какао.

Ранее Хименес-Браво делился рецептом соленых сырников. Это идеальный вариант для завтрака.

Основой блюда всегда является сыр, который тщательно отжимают и протирают через сито или блендером. В настоящие сырники почти не нужно добавлять муки — это показатель правильного выбора сыра.

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