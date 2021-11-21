Українська блогерка Аліна Шаманська (Ханумак) поділилася рецептом шарлотки. Це солодкий пиріг із яблук та з хрусткою скоринкою.

Аліна зізналася, що в її родині десерт розлетівся за 5 хвилин. Рецепт приготування шарлотки є досить легким, тому це ідеальний варіант для того, щоб потішити своїх близьких чимось смачненьким.

Інгредієнти:

борошно – 1 стакан (250 мл)

цукор – 1 стакан (250 мл)

яблука – 4-5 штук

яйця – 4 штуки

Приготування:

Взбиваємо міксером яйця, поступово додаємо цукор. Продовжуємо взбивати ще 4-5 хвилин, щоб маса побіліла і стала повітряною. Саме завдяки цьому ви отримаєте хрумку скоринку. Поступово додаємо борошно і збиваємо до однорідної маси. Обов’язково змащуємо пергамент вершковим маслом, інакше тісто прилипне. Нарізаємо яблука і заливаємо їх тістом. Легенько перемішуємо, тісто має дістатися до дна форми і укутати яблучка. Відправляємо у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 40-50хв. Час залежить від духовки та форми, в якій готуєте. Коли пиріг охолоне, прикрасьте його цукровою пудрою. При подачі можна додати сметану, згущене молоко або ягоди.

Раніше Аліна Шаманська ділилася рецептом безе. Це повітряний десерт, який нагадує дитинство і дарує неймовірне задоволення.

Аліна зазначила, що її любов до безе виникла ще у шкільні часи. Вона завжди купувала цей десерт і насолоджувалася, розтягуючи задоволення.