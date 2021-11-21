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Як приготувати шарлотку – простий рецепт від Аліни Шаманської

21 Листопада 2021, 09:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
шарлотка

Українська блогерка Аліна Шаманська (Ханумак) поділилася рецептом шарлотки. Це солодкий пиріг із яблук та з хрусткою скоринкою.

Аліна зізналася, що в її родині десерт розлетівся за 5 хвилин. Рецепт приготування шарлотки є досить легким, тому це ідеальний варіант для того, щоб потішити своїх близьких чимось смачненьким.

Інгредієнти:

  • борошно – 1 стакан (250 мл)
  • цукор – 1 стакан (250 мл)
  • яблука – 4-5 штук
  • яйця – 4 штуки

Приготування:

  1. Взбиваємо міксером яйця, поступово додаємо цукор. Продовжуємо взбивати ще 4-5 хвилин, щоб маса побіліла і стала повітряною. Саме завдяки цьому ви отримаєте хрумку скоринку.
  2. Поступово додаємо борошно і збиваємо до однорідної маси.
  3. Обов’язково змащуємо пергамент вершковим маслом, інакше тісто прилипне.
  4. Нарізаємо яблука і заливаємо їх тістом. Легенько перемішуємо, тісто має дістатися до дна форми і укутати яблучка.
  5. Відправляємо у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 40-50хв. Час залежить від духовки та форми, в якій готуєте.
  6. Коли пиріг охолоне, прикрасьте його цукровою пудрою. При подачі можна додати сметану, згущене молоко або ягоди.

Раніше Аліна Шаманська ділилася рецептом безе. Це повітряний десерт, який нагадує дитинство і дарує неймовірне задоволення.

Аліна зазначила, що її любов до безе виникла ще у шкільні часи. Вона завжди купувала цей десерт і насолоджувалася, розтягуючи задоволення.

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