Українська блогерка Аліна Шаманська (Ханумак) поділилася рецептом шарлотки. Це солодкий пиріг із яблук та з хрусткою скоринкою.
Аліна зізналася, що в її родині десерт розлетівся за 5 хвилин. Рецепт приготування шарлотки є досить легким, тому це ідеальний варіант для того, щоб потішити своїх близьких чимось смачненьким.
Інгредієнти:
- борошно – 1 стакан (250 мл)
- цукор – 1 стакан (250 мл)
- яблука – 4-5 штук
- яйця – 4 штуки
Приготування:
- Взбиваємо міксером яйця, поступово додаємо цукор. Продовжуємо взбивати ще 4-5 хвилин, щоб маса побіліла і стала повітряною. Саме завдяки цьому ви отримаєте хрумку скоринку.
- Поступово додаємо борошно і збиваємо до однорідної маси.
- Обов’язково змащуємо пергамент вершковим маслом, інакше тісто прилипне.
- Нарізаємо яблука і заливаємо їх тістом. Легенько перемішуємо, тісто має дістатися до дна форми і укутати яблучка.
- Відправляємо у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 40-50хв. Час залежить від духовки та форми, в якій готуєте.
- Коли пиріг охолоне, прикрасьте його цукровою пудрою. При подачі можна додати сметану, згущене молоко або ягоди.
Раніше Аліна Шаманська ділилася рецептом безе. Це повітряний десерт, який нагадує дитинство і дарує неймовірне задоволення.
Аліна зазначила, що її любов до безе виникла ще у шкільні часи. Вона завжди купувала цей десерт і насолоджувалася, розтягуючи задоволення.
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