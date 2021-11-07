Українська блогерка Аліна Шаманська (Ханумак) поділилася простим та швидким рецептом смачного американського печива з M&M’s.

Аліна зазначила, що печиво виглядає як з дорогого магазину – красиве, хрумке та смачне.

Покроковий рецепт печива з M&M’s – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

олія – 130 г;

цукор – 180 г;

борошно – 300-400 г;

M&M’s – велика упаковка;

розпушувач – чайна ложка;

дрібка солі;

курине яйце;

ванільний цукор – 0,5 чайної ложки.

Спосіб приготування:

Збити цукор разом із олією. Додаємо яйце, сіль, ваніль та збиваємо все разом. У муку додаємо розпушувач і просіюємо її в масляну масу поступово. Розігріваємо духовку до 170-190 градусів. Формуємо печиво та відправляємо в духовку на 10-15 хвилин.

Перед ліпленням печива Аліна рекомендує змастити руки олією.

– Готуються дуже швидко. Треба стежити постійно, щоб не пригоріли, – зазначила блогер.

Також вона радить готувати це печиво з дітьми, оскільки це зближує та розвиває.

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З інгредієнтів знадобиться лише цукор та сіль. Покроковий та детальний спосіб приготування – читайте на Фактах ICTV.