Українська блогерка Аліна Шаманська (Ханумак) поділилася простим та швидким рецептом смачного американського печива з M&M’s.
Аліна зазначила, що печиво виглядає як з дорогого магазину – красиве, хрумке та смачне.
Покроковий рецепт печива з M&M’s – далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- олія – 130 г;
- цукор – 180 г;
- борошно – 300-400 г;
- M&M’s – велика упаковка;
- розпушувач – чайна ложка;
- дрібка солі;
- курине яйце;
- ванільний цукор – 0,5 чайної ложки.
Спосіб приготування:
- Збити цукор разом із олією.
- Додаємо яйце, сіль, ваніль та збиваємо все разом.
- У муку додаємо розпушувач і просіюємо її в масляну масу поступово.
- Розігріваємо духовку до 170-190 градусів.
- Формуємо печиво та відправляємо в духовку на 10-15 хвилин.
Перед ліпленням печива Аліна рекомендує змастити руки олією.
– Готуються дуже швидко. Треба стежити постійно, щоб не пригоріли, – зазначила блогер.
Також вона радить готувати це печиво з дітьми, оскільки це зближує та розвиває.
Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом печива з Гри в кальмара. Приготування корейських ласощів достатньо просте та швидке.
З інгредієнтів знадобиться лише цукор та сіль. Покроковий та детальний спосіб приготування – читайте на Фактах ICTV.
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