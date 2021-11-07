Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Лайфхаки

Гарне, хрумке та смачне: рецепт печива з M&M’s

7 Листопада 2021, 08:00 Каріна Зуєва
Гарне, хрумке та смачне: рецепт печива з M&M’s

Українська блогерка Аліна Шаманська (Ханумак) поділилася простим та швидким рецептом смачного американського печива з M&M’s.

Аліна зазначила, що печиво виглядає як з дорогого магазину – красиве, хрумке та смачне.

Покроковий рецепт печива з M&M’s – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

  • олія – 130 г;
  • цукор – 180 г;
  • борошно – 300-400 г;
  • M&M’s – велика упаковка;
  • розпушувач – чайна ложка;
  • дрібка солі;
  • курине яйце;
  • ванільний цукор – 0,5 чайної ложки.

 

Спосіб приготування:

  1. Збити цукор разом із олією.
  2. Додаємо яйце, сіль, ваніль та збиваємо все разом.
  3. У муку додаємо розпушувач і просіюємо її в масляну масу поступово.
  4. Розігріваємо духовку до 170-190 градусів.
  5. Формуємо печиво та відправляємо в духовку на 10-15 хвилин.

Перед ліпленням печива Аліна рекомендує змастити руки олією.

– Готуються дуже швидко. Треба стежити постійно, щоб не пригоріли, – зазначила блогер.

Також вона радить готувати це печиво з дітьми, оскільки це зближує та розвиває.

Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом печива з Гри в кальмара. Приготування корейських ласощів достатньо просте та швидке.

З інгредієнтів знадобиться лише цукор та сіль. Покроковий та детальний спосіб приготування – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
БезеЯк приготувати безе: легкий рецепт від Аліни Шаманської

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка