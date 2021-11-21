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Как приготовить шарлотку – простой рецепт от Алины Шаманской

21 ноября 2021, 09:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
шарлотка

Украинская блоггерша Алина Шаманская (Ханумак) поделилась рецептом шарлотки. Это сладкий пирог из яблок и с хрустящей корочкой.

Алина призналась, что в ее семье десерт разлетелся за 5 минут. Рецепт приготовления шарлотки достаточно легкий, поэтому это идеальный вариант для того, чтобы порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким.

Ингредиенты:

  • мука – 1 стакан (250 мл)
  • сахар – 1 стакан (250 мл)
  • яблоки – 4-5 штук
  • яйца – 4 штуки

Приготовление:

  1. Взбиваем миксером яйца, постепенно добавляем сахар. Продолжаем взбивать еще 4-5 минут, чтобы масса побелела и стала воздушной. Именно благодаря этому вы получите хрустящую корочку.
  2. Постепенно добавляем муку и взбиваем до однородной массы.
  3. Обязательно смазываем пергамент сливочным маслом, иначе тесто прилипнет.
  4. Нарезаем яблоки и заливаем тестом. Легонько перемешиваем, тесто должно добраться до дна формы и укутать яблочки.
  5. Отправляем в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 40-50 мин. Время зависит от духовки и формы, в которой вы готовите.
  6. Когда пирог остынет, украсьте сахарной пудрой. При подаче можно добавить сметану, сгущенку или ягоды.

Ранее Алина Шаманская делилась рецептом безе. Это воздушный десерт, который напоминает детство и дарит невероятное удовольствие.

Алина отметила, что ее любовь к безе возникла еще в школьные времена. Она всегда покупала этот десерт и наслаждалась, растягивая удовольствие.

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