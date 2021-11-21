Украинская блоггерша Алина Шаманская (Ханумак) поделилась рецептом шарлотки. Это сладкий пирог из яблок и с хрустящей корочкой.
Алина призналась, что в ее семье десерт разлетелся за 5 минут. Рецепт приготовления шарлотки достаточно легкий, поэтому это идеальный вариант для того, чтобы порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким.
Ингредиенты:
- мука – 1 стакан (250 мл)
- сахар – 1 стакан (250 мл)
- яблоки – 4-5 штук
- яйца – 4 штуки
Приготовление:
- Взбиваем миксером яйца, постепенно добавляем сахар. Продолжаем взбивать еще 4-5 минут, чтобы масса побелела и стала воздушной. Именно благодаря этому вы получите хрустящую корочку.
- Постепенно добавляем муку и взбиваем до однородной массы.
- Обязательно смазываем пергамент сливочным маслом, иначе тесто прилипнет.
- Нарезаем яблоки и заливаем тестом. Легонько перемешиваем, тесто должно добраться до дна формы и укутать яблочки.
- Отправляем в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 40-50 мин. Время зависит от духовки и формы, в которой вы готовите.
- Когда пирог остынет, украсьте сахарной пудрой. При подаче можно добавить сметану, сгущенку или ягоды.
Ранее Алина Шаманская делилась рецептом безе. Это воздушный десерт, который напоминает детство и дарит невероятное удовольствие.
Алина отметила, что ее любовь к безе возникла еще в школьные времена. Она всегда покупала этот десерт и наслаждалась, растягивая удовольствие.
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