Українська блогерка Аліна Шаманська (Ханумак) поділилася рецептом безе. Це повітряний десерт, який нагадає дитинство і подарує неймовірне задоволення.
Аліна зазначила, що її любов до безе виникла ще у шкільні часи. Вона завжди купувала цей десерт і насолоджувалася, розтягуючи задоволення.
Безе є легким у приготуванні, тому його зможе приготувати навіть кулінар-початківець.
Інгредієнти:
- 4 білка (обов’язково слідкуйте, щоб не потрапила крапля жовтка, оскільки вона все зіпсує).
- 300 г цукру.
- крапля лимонного соку
Приготування:
- Взбийте міксером білки до піків. У процесі поступово додавайте цукор.
- Деко застеліть пергаментною бумагою для випічки або трохи змажте маслом.
- За допомогою ложки або кондитерського шприца викладіть безе на деко.
- Поставте безе у духовку і сушіть при температурі 130-150 градусів на режимі – конвекція. Час приготування залежить від розміру безе та духовки. В середньому, сушити необхідно протягом однієї години.
Аліна Шаманська рекомендує додатково приготувати крем Шарлотт для того, щоб безе смакувало ще краще.
Інгредієнти для крему Шарлотт:
- 110 г молока.
- жовток.
- 180 г цукру.
- 200 г вершкового масла 82,5 %.
- 1 уп ваніліну.
Приготування:
- У невелику каструлю вливаємо молоко, додаємо жовток і ретельно перемішуємо.
- Додаємо цукор, перемішуємо. Ставимо на плиту, на маленькому вогні перемішуємо, щоб цукор розчинився.
- Доводимо сироп до кипіння, варимо 2-3 хвилини.
- Переливаємо сироп в окрему ємність і накриваємо харчовою плівкою. Даємо сиропу охолонути до кімнатної температури.
- В окрему ємність кладемо мягке вершкове масло і ванілін. Взбиваємо міксером сім хвилин. Потім по одній столовій ложці додаємо сироп і продовжуємо взбивати.
- За допомогою готового крему склеюєте частинки безе і ставите в холодильник на ніч.
Нещодавно Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом тірамісу. Це італійська страва, яка у класичному вигляді подається охолодженою до кави еспресо.
Перша порція знаменитого десерту була приготована ще в кінці XVII століття.
Сьогодні існує безліч варіацій приготування тірамісу, але основою класичного рецепту є сир маскарпоне, печиво Савоярді, кава та какао.