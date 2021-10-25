Українська блогерка Аліна Шаманська (Ханумак) поділилася рецептом безе. Це повітряний десерт, який нагадає дитинство і подарує неймовірне задоволення.

Аліна зазначила, що її любов до безе виникла ще у шкільні часи. Вона завжди купувала цей десерт і насолоджувалася, розтягуючи задоволення.

Безе є легким у приготуванні, тому його зможе приготувати навіть кулінар-початківець.

Інгредієнти:

4 білка (обов’язково слідкуйте, щоб не потрапила крапля жовтка, оскільки вона все зіпсує).

300 г цукру.

крапля лимонного соку

Приготування:

Взбийте міксером білки до піків. У процесі поступово додавайте цукор. Деко застеліть пергаментною бумагою для випічки або трохи змажте маслом. За допомогою ложки або кондитерського шприца викладіть безе на деко. Поставте безе у духовку і сушіть при температурі 130-150 градусів на режимі – конвекція. Час приготування залежить від розміру безе та духовки. В середньому, сушити необхідно протягом однієї години.

Аліна Шаманська рекомендує додатково приготувати крем Шарлотт для того, щоб безе смакувало ще краще.

Інгредієнти для крему Шарлотт:

110 г молока.

жовток.

180 г цукру.

200 г вершкового масла 82,5 %.

1 уп ваніліну.

Приготування:

У невелику каструлю вливаємо молоко, додаємо жовток і ретельно перемішуємо. Додаємо цукор, перемішуємо. Ставимо на плиту, на маленькому вогні перемішуємо, щоб цукор розчинився. Доводимо сироп до кипіння, варимо 2-3 хвилини. Переливаємо сироп в окрему ємність і накриваємо харчовою плівкою. Даємо сиропу охолонути до кімнатної температури. В окрему ємність кладемо мягке вершкове масло і ванілін. Взбиваємо міксером сім хвилин. Потім по одній столовій ложці додаємо сироп і продовжуємо взбивати. За допомогою готового крему склеюєте частинки безе і ставите в холодильник на ніч.

Нещодавно Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом тірамісу. Це італійська страва, яка у класичному вигляді подається охолодженою до кави еспресо.

Перша порція знаменитого десерту була приготована ще в кінці XVII століття.

Сьогодні існує безліч варіацій приготування тірамісу, але основою класичного рецепту є сир маскарпоне, печиво Савоярді, кава та какао.