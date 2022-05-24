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Як приготувати молоду картоплю в духовці: рецепти з часником, грибами та вершками

24 Травня 2022, 14:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Як приготувати молоду картоплю в духовці: рецепти з часником, грибами та вершками
Джерело: Pexels

Уже починається сезон овочів, зокрема й молодої картоплі, якою багато хто любить поласувати. Вважається, що це універсальна їжа, яку можна вживати разом із м’ясом, рибою та іншими будь-якими продуктами.

До того ж, готувати молоду картоплю доволі швидко. З цією стравою впораються навіть кулінари-початківці. Ба більше, для золотистої скоринки її не варто чистити, достатньо – ретельно промити.

Для рівномірного запікання найкраще, щоб овоч був одного розміру. Як приготувати молоду картоплю в духовці – в матеріалі.

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Молода картопля з часником

Інгредієнти:

  • молода картопля – 1 кг;
  • рослинна олія – 3 столові ложки;
  • часник – половина голівки;
  • лавровий лист – 3 штуки;
  • розмарин – 1 гілочка (необов’язково);
  • сіль, чорний мелений перець – до смаку;
  • зелень – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Нечищену картоплю промити, залити водою і залишити на 10-15 хвилин. Так краще зійде бруд. Після ще раз промити і видалити зіпсовані частини.
  2. Просушити картоплю на паперовому рушнику, в кожній бульбі ножем зробити кілька проколів.
  3. Очистити часник, зубчики розрізати на 2-3 частини.
  4. Дрібно покришити розмарин, а лавровий листок розламати на кілька частин.
  5. У глибоку миску налити олію. Додати часник, перець, сіль, розмарин, лавровий. Все ретельно перемішати.
  6. Покласти молоду картоплю в масляну заправку. Перемішати, залишити на 5-10 хвилин для просочення.
  7. Викласти картопля одним шаром на лист. Дно можна застелити пергаментом для випічки чи фольгою.
  8. Розігріти духовку до 200°C, потім знизити температуру до 180°C. Запікати картоплю 30-35 хвилин до готовності.

Готову страву можна посипати зеленню для смаку та краси.

Молода картопля у вершковому соусі

Інгредієнти:

  • картопля – до 1 кг;
  • вершкове масло – 2 столові ложки.;
  • вершки – 0,5 склянки;
  • часник – 2 зубчики;
  • твердий сир – 150 г;
  • панірувальні сухарі – на власний розсуд;
  • сіль та спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очищену картоплю нарізати кружальцями, посолити і поперчити. Часник подрібнити.
  2. Вершки і вершкове масло змішати, додати подрібнений на великій тертці сир і часник.
  3. Форму для запікання змастити олією і посипати сухарями.
  4. Викласти картоплю та залити вершковою масою.
  5. Випікати півгодини за температурою 200°С.

Подавати до столу, посипавши зеленню та тертим сиром.

Молода картопля з грибами

Інгредієнти:

  • вода – 1 літр;
  • олія оливкова – 1 столова ложка;
  • ложка – 0,5 чайної ложки;
  • печериці свіжі – 150 грам;
  • картопля – 300 грам;
  • розмарин свіжий – 100 грам;
  • часник – 1 зубчик.

Спосіб приготування:

  1. У сотейнику чи каструлі закип’ятити воду. Додати до неї молоду картоплю, посолити. Варити картоплю не більше ніж 10 хвилин.
  2. Підготувати печериці. Почистити їх, зрізати ніжки, промити і викласти на паперовий рушник, щоб увібралася вся волога.
  3. Зубчик часнику почистити та роздавити ножем. Гілочки свіжого розмарину обробити і викласти на бульби картоплі та печериці.
  4. Овочі злегка полити оливковою олією та відправити в заздалегідь розігріту духовку (180 ° C). Запікати 15-20 хвилин. Як тільки скоринка біля картоплі підрум’яниться, то страва готова.

Як бачимо, способів приготування молодої картоплі – безліч. Так що сміливо насолоджуйтесь сезонною стравою.

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Теги
Картопля, Кулінарні рецепти, Рецепти
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