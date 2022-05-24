Уже починається сезон овочів, зокрема й молодої картоплі, якою багато хто любить поласувати. Вважається, що це універсальна їжа, яку можна вживати разом із м’ясом, рибою та іншими будь-якими продуктами.
До того ж, готувати молоду картоплю доволі швидко. З цією стравою впораються навіть кулінари-початківці. Ба більше, для золотистої скоринки її не варто чистити, достатньо – ретельно промити.
Для рівномірного запікання найкраще, щоб овоч був одного розміру. Як приготувати молоду картоплю в духовці – в матеріалі.
Молода картопля з часником
Інгредієнти:
- молода картопля – 1 кг;
- рослинна олія – 3 столові ложки;
- часник – половина голівки;
- лавровий лист – 3 штуки;
- розмарин – 1 гілочка (необов’язково);
- сіль, чорний мелений перець – до смаку;
- зелень – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нечищену картоплю промити, залити водою і залишити на 10-15 хвилин. Так краще зійде бруд. Після ще раз промити і видалити зіпсовані частини.
- Просушити картоплю на паперовому рушнику, в кожній бульбі ножем зробити кілька проколів.
- Очистити часник, зубчики розрізати на 2-3 частини.
- Дрібно покришити розмарин, а лавровий листок розламати на кілька частин.
- У глибоку миску налити олію. Додати часник, перець, сіль, розмарин, лавровий. Все ретельно перемішати.
- Покласти молоду картоплю в масляну заправку. Перемішати, залишити на 5-10 хвилин для просочення.
- Викласти картопля одним шаром на лист. Дно можна застелити пергаментом для випічки чи фольгою.
- Розігріти духовку до 200°C, потім знизити температуру до 180°C. Запікати картоплю 30-35 хвилин до готовності.
Готову страву можна посипати зеленню для смаку та краси.
Молода картопля у вершковому соусі
Інгредієнти:
- картопля – до 1 кг;
- вершкове масло – 2 столові ложки.;
- вершки – 0,5 склянки;
- часник – 2 зубчики;
- твердий сир – 150 г;
- панірувальні сухарі – на власний розсуд;
- сіль та спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- Очищену картоплю нарізати кружальцями, посолити і поперчити. Часник подрібнити.
- Вершки і вершкове масло змішати, додати подрібнений на великій тертці сир і часник.
- Форму для запікання змастити олією і посипати сухарями.
- Викласти картоплю та залити вершковою масою.
- Випікати півгодини за температурою 200°С.
Подавати до столу, посипавши зеленню та тертим сиром.
Молода картопля з грибами
Інгредієнти:
- вода – 1 літр;
- олія оливкова – 1 столова ложка;
- ложка – 0,5 чайної ложки;
- печериці свіжі – 150 грам;
- картопля – 300 грам;
- розмарин свіжий – 100 грам;
- часник – 1 зубчик.
Спосіб приготування:
- У сотейнику чи каструлі закип’ятити воду. Додати до неї молоду картоплю, посолити. Варити картоплю не більше ніж 10 хвилин.
- Підготувати печериці. Почистити їх, зрізати ніжки, промити і викласти на паперовий рушник, щоб увібралася вся волога.
- Зубчик часнику почистити та роздавити ножем. Гілочки свіжого розмарину обробити і викласти на бульби картоплі та печериці.
- Овочі злегка полити оливковою олією та відправити в заздалегідь розігріту духовку (180 ° C). Запікати 15-20 хвилин. Як тільки скоринка біля картоплі підрум’яниться, то страва готова.
Як бачимо, способів приготування молодої картоплі – безліч. Так що сміливо насолоджуйтесь сезонною стравою.