Сьогодні їжа — це не лише про смакові якості та безпеку, а й про користь. Все більше людей обирають продукти, здатні підтримувати імунітет, допомагати відновлювати сили та сприяти балансу організму.

На перший план виходить якість інгредієнтів, відсутність синтетичних домішок і прозоре походження сировини. Тренд відкриває нові можливості та стимулює ринок шукати рішення, які відповідатимуть споживчим потребам.

Власне, цей сегмент зараз активно зростає у всьому світі. Все більше споживачів звертають увагу на чисту етикетку (clean label), відсутність синтетичних компонентів, екологічність виробництва та походження інгредієнтів.

Зростання обізнаності споживачів все більше спонукає виробників до використання натуральних компонентів, які поєднують харчову цінність і функціональні властивості.

Дріжджові екстракти як інгредієнт для здорового харчування

Серед натуральних компонентів, у яких поєднуються користь і смак, особливе місце займають дріжджові екстракти. Це — природне джерело вітамінів групи B, амінокислот, мінералів і білка, що робить їх цінним інгредієнтом у продуктах із підвищеною харчовою цінністю.

Завдяки натуральному походженню та багатому складу, дріжджові екстракти відповідають трендам чистої етикетки (clean label) та зростальному попиту на інгредієнти з прозорим походженням.

Їхня універсальність дозволяє ефективно працювати з різними типами рецептур — від супів і соусів до замінників м’яса чи молочних продуктів, включно з вегетаріанськими та веганськими формулами, безглютеновими виробами та харчуванням з обмеженням алергенів.

Виробництво дріжджових екстрактів в Україні

На локальному ринку Enzym Group має понад 30 років досвіду у ферментації та зберігає стабільну позицію серед постачальників дріжджових екстрактів.

У виробництві дріжджових екстрактів Ензим застосовує сучасні біотехнології, що дозволяють контролювати всі етапи ферментації: від вибору сировини до фінальної обробки.

Такий підхід гарантує стабільну якість, відтворювані смакові та функціональні властивості продукту, а також можливість адаптувати його характеристики під специфічні рецептури чи технологічні процеси замовника.

Завдяки цьому виробники отримують інгредієнт, який легко інтегрується у виробництво та забезпечує прогнозований результат у готовій продукції.

Майбутнє харчової індустрії — за натуральними рішеннями

Глобальні тенденції свідчать, що інтерес до функціонального харчування у майбутньому лише зростатиме. Все більше брендів уже почали замінювати синтетичні добавки натуральними інгредієнтами, зберігаючи при цьому смак та користь.

Власне, дріжджові екстракти — приклад інгредієнта, який відповідає цим вимогам і відкриває нові можливості для створення продуктів, привабливих для сучасного споживчого ринку.

Поєднання користі, смакових якостей та екологічності визначає майбутнє харчової індустрії. І дріжджові екстракти вже сьогодні стають частиною цього майбутнього, допомагаючи виробникам створювати природні рішення, які споживачі обиратимуть щодня.

Фото: Enzym Group