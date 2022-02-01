Млинці на молоці — чудова страва для сніданку у родинному колі. Її легко приготувати, і вона здатна зарядити енергією на весь день.
Ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом млинців на молоці.
– Млинці мені смачні лише свіжі зі сковорідки. Єдиний випадок смачних приготовлених заздалегідь – це обсмажені на вершковому маслі, – поділився своїми уподобаннями Володимир.
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 25 г цукру;
- дрібка солі;
- 190 г борошна;
- 500 мл молока;
- 30 г рослинної олії;
- 30 г вершкового масла.
Спосіб приготування
- Змішуємо половину молока, борошно, яйця, сіль і цукор в тісто до консистенції сметани, потім потроху додаємо молоко кімнатної температури, що залишилося.
- Перемішуємо акуратно віночком — збивати не можна, інакше краї млинців будуть рвані через піну. Додати вершкове масло й рослинну олію та злегка змішати.
Ярославський зазначив, що масло в процесі смаження виділятиметься і змащуватиме сковорідку, що не дасть млинцям злипатися разом.
Щодо борошна, шеф-кухар порадив брати звичайне.
– Не рекомендую брати спеціальне “для млинців”, там зовсім мало клейковини для тонкого виробу, – ділиться своїм досвідом Володимир.
Раніше Ярославський вже ділився незвичайним рецептом – куряча печінка з полентою. За словами шеф-кухаря, він підглянув спосіб приготування в одного видатного італійця.