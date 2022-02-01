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Як приготувати млинці на молоці: простий рецепт від Ярославського

1 Лютого 2022, 12:31
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Блины
Джерело: Depositphotos

Млинці на молоці — чудова страва для сніданку у родинному колі. Її легко приготувати, і вона здатна зарядити енергією на весь день.

Ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом млинців на молоці.

– Млинці мені смачні лише свіжі зі сковорідки. Єдиний випадок смачних приготовлених заздалегідь – це обсмажені на вершковому маслі, – поділився своїми уподобаннями Володимир.

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 25 г цукру;
  • дрібка солі;
  • 190 г борошна;
  • 500 мл молока;
  • 30 г рослинної олії;
  • 30 г вершкового масла.

Спосіб приготування

  1. Змішуємо половину молока, борошно, яйця, сіль і цукор в тісто до консистенції сметани, потім потроху додаємо молоко кімнатної температури, що залишилося.
  2. Перемішуємо акуратно віночком — збивати не можна, інакше краї млинців будуть рвані через піну. Додати вершкове масло й рослинну олію та злегка змішати.

Ярославський зазначив, що масло в процесі смаження виділятиметься і змащуватиме сковорідку, що не дасть млинцям злипатися разом.

Щодо борошна, шеф-кухар порадив брати звичайне.

– Не рекомендую брати спеціальне “для млинців”, там зовсім мало клейковини для тонкого виробу, – ділиться своїм досвідом Володимир.

Раніше Ярославський вже ділився незвичайним рецептом – куряча печінка з полентою. За словами шеф-кухаря, він підглянув спосіб приготування в одного видатного італійця.

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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт
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