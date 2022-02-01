Млинці на молоці — чудова страва для сніданку у родинному колі. Її легко приготувати, і вона здатна зарядити енергією на весь день.

Ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом млинців на молоці.

– Млинці мені смачні лише свіжі зі сковорідки. Єдиний випадок смачних приготовлених заздалегідь – це обсмажені на вершковому маслі, – поділився своїми уподобаннями Володимир.

Інгредієнти:

2 яйця;

25 г цукру;

дрібка солі;

190 г борошна;

500 мл молока;

30 г рослинної олії;

30 г вершкового масла.

Спосіб приготування

Змішуємо половину молока, борошно, яйця, сіль і цукор в тісто до консистенції сметани, потім потроху додаємо молоко кімнатної температури, що залишилося. Перемішуємо акуратно віночком — збивати не можна, інакше краї млинців будуть рвані через піну. Додати вершкове масло й рослинну олію та злегка змішати.

Ярославський зазначив, що масло в процесі смаження виділятиметься і змащуватиме сковорідку, що не дасть млинцям злипатися разом.

Щодо борошна, шеф-кухар порадив брати звичайне.

– Не рекомендую брати спеціальне “для млинців”, там зовсім мало клейковини для тонкого виробу, – ділиться своїм досвідом Володимир.

Раніше Ярославський вже ділився незвичайним рецептом – куряча печінка з полентою. За словами шеф-кухаря, він підглянув спосіб приготування в одного видатного італійця.