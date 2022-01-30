Сирна запіканка – один із варіантів не лише хорошого сніданку, але й смачного десерту.

Покроковим рецептом ніжної запіканки поділився український шеф-кухар, суддя МастерШеф Володимир Ярославський.

Він переконує, запіканка за цим рецептом нагадує чизкейк, оскільки виходить соковита та однорідна за текстурою.

Інгрідієнти:⠀

кисломолочний сир 9 або 15% – 500 г

цукор – 100 г

ванільний цукор – 10 г

манна крупа – 40 г

молоко – 275 г

вершки 30% – 150 г

яйця – 2 шт

родзинки – 125 г

Сирна запіканка – приготування⠀

Змішуємо вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаємо постояти до години, щоби манка повністю набухла.

Ретельно збиваємо погружним блендером масу до глянцевого стану, наче йогурт.

Якщо маса вийшла рідкувата (як тісто на млинці чи оладки), не хвилюйтеся, це добре. Сир може бути сухуватий, тоді можна додати ще трохи молока — 25 г.

Родзинки перебираємо та окремо бланшуємо окропом, а згодом залишаємо на 5 хвилин у гарячій воді, щоби вони набухли.

У збиту суміш всипаємо родзинки та перемішуємо.

Для запікання можна використати форму для торта, застеливши її пергаментом. Ставимо суміш у духову шафу за температури 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься.

Акуратно дістаємо нашу запіканку з духової шафи. Охолоджуємо і тільки потім виймаємо з форми.