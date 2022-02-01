Блины на молоке — отличное блюдо для завтрака в кругу семьи. Его легко приготовить, и оно способно зарядить энергией на весь день.
Ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом блинов на молоке.
— Блины мне вкусны только свежие со сковородки. Единственный случай вкусных приготовленных заранее — это обжаренные на сливочном масле, — поделился своими предпочтениями Владимир.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 25 г сахара;
- щепотка соли;
- 190 г муки;
- 500 мл молока;
- 30 г растительного масла;
- 30 г сливочного масла.
Способ приготовления
- Смешиваем половину молока, муку, яйца, соль и сахар в тесто до консистенции сметаны, затем понемногу добавляем оставшееся молоко комнатной температуры.
- Перемешиваем аккуратно венчиком — взбивать нельзя, иначе края блинов будут рваными из-за пены. Добавить сливочное и растительное масло и слегка смешать.
Ярославский отметил, что масло в процессе жарки будет выделяться и смазывать сковородку, что не даст блинам слипаться вместе.
Что касается муки, шеф-повар посоветовал брать обычную.
— Не рекомендую брать специальную “для блинов”, там совсем мало клейковины для тонкого изделия, — делится своим опытом Владимир.
Ранее Ярославский уже делился необычным рецептом — куриная печень с полентой. По словам шеф-повара, он подсмотрел способ приготовления у одного выдающегося итальянца.