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Как приготовить блины на молоке: простой рецепт от Ярославского

1 февраля 2022, 12:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Блины
Источник: Depositphotos

Блины на молоке — отличное блюдо для завтрака в кругу семьи. Его легко приготовить, и оно способно зарядить энергией на весь день.

Ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом блинов на молоке.

— Блины мне вкусны только свежие со сковородки. Единственный случай вкусных приготовленных заранее — это обжаренные на сливочном масле, — поделился своими предпочтениями Владимир.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 25 г сахара; 
  • щепотка соли;
  • 190 г муки;
  • 500 мл молока;
  • 30 г растительного масла;
  • 30 г сливочного масла.

Способ приготовления

  1. Смешиваем половину молока, муку, яйца, соль и сахар в тесто до консистенции сметаны, затем понемногу добавляем оставшееся молоко комнатной температуры.
  2. Перемешиваем аккуратно венчиком — взбивать нельзя, иначе края блинов будут рваными из-за пены. Добавить сливочное и растительное масло и слегка смешать.

Ярославский отметил, что масло в процессе жарки будет выделяться и смазывать сковородку, что не даст блинам слипаться вместе.

Что касается муки, шеф-повар посоветовал брать обычную.

— Не рекомендую брать специальную “для блинов”, там совсем мало клейковины для тонкого изделия, — делится своим опытом Владимир.

Ранее Ярославский уже делился необычным рецептом — куриная печень с полентой. По словам шеф-повара, он подсмотрел способ приготовления у одного выдающегося итальянца.

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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт
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