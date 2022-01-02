Кутя — одна з головних страв на різдвяному столі. Традиційно, мільйони українців починають свою трапезу саме з куті напередодні Різдва, додаючи до неї мед та горіхи.

Існує безліч способів приготування цієї пісної страви, і шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом куті з перловки.

– Я ж люблю готувати кутю з ячмінної крупи або просто перловки. Причому я не люблю її відварювати – адже так ніколи не вгадаєш потрібний ступінь готовності, я просто замочую її у воді, – розповів Євген, як приготувати кутю з перловки.

Інгредієнти:

Перлова крупа – 250-300 г;

Сушена журавлина – 50 г;

Лимонний сік (половини лимона) – 0,5 шт.;

Мак – 50 г;

Родзинки – 30 г;

Волоські горіхи – 50 г;

Мед – столова ложка.

Приготування:

Промити перлову кутю та замочити у холодній воді на ніч за кімнатної температури. Запарити мак окропом, а потім почекати 30 хвилин. За цей час він набухне — його потрібно процідити через сито і протерти в ступі. Закинути всі інгредієнти в одну миску, потім ретельно перемішати. Залити медом та лимонним соком. Перед подачею краще дати куті настоятися щонайменше 30 хвилин.

Крім рецепта куті з перловки, шеф-кухар Клопотенко вже ділився рецептом холодця з індички – чудова страва та прикраса новорічного столу. Приготувати заливне досить просто, якщо під рукою є потрібні інгредієнти.