Кутья — традиционное блюдо, без которого невозможно представить Сочельник и Рождество. Чаще всего кутью готовят из пшеницы или ячменя.
Эксперт реалити На ножах Алекс Якутов поделился авторским рецептом кутьи из гречки.
Ингридиенты:
- Гречка жареная – 350 г
- Грецкий орех – 100 г
- Изюм – 100 г
- Сушеная клюква – 40 г
- Чернослив – 40 г
- Курага – 40 г
- Мед – (по вкусу)
- Узвар на копченой груши и яблок – 200-300 мл
Приготовление кутьи с гречкой:
1. Гречку хорошенько промываем и заливаем на ночь холодной водой. Варить ее не надо. Так она оставит все минералы и витамины при себе. Важно залить крупу водой хорошей чистой водой.
2. Перед приготовлением кутьи перекладываем гречку в дуршлаг и даем стечь лишней влаге.
3. Грецкий орех перебиваем блендером вместе с изюмом в кашицу. Изюм предварительно замачиваем водой, чтобы он разбух. Добавляем мед и продолжаем перебивать. Смешиваем с гречкой.
4. Заливаем кутью узваром и даем настояться.
5. Режем чернослив и курагу кубиком. Также добавляем в кутью и хорошо перемешиваем.
6. Добавляем сушеную клюкву. Готово!
– Если вы любите чтобы вкус копчености и сладости был более сбалансирован кислинкой, тогда прямо на тарелку с кутьей выложите нарезанное филе лимона или лайма. Также сверху кутью украсьте грецкими орехами, — советует Алекс Якутов.
Смотрите реалити На ножах с Алексом Якутовым уже весной 2022 года.