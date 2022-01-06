Кутья — традиционное блюдо, без которого невозможно представить Сочельник и Рождество. Чаще всего кутью готовят из пшеницы или ячменя.

Эксперт реалити На ножах Алекс Якутов поделился авторским рецептом кутьи из гречки.

Ингридиенты:

Гречка жареная – 350 г

Грецкий орех – 100 г

Изюм – 100 г

Сушеная клюква – 40 г

Чернослив – 40 г

Курага – 40 г

Мед – (по вкусу)

Узвар на копченой груши и яблок – 200-300 мл

Приготовление кутьи с гречкой:

1. Гречку хорошенько промываем и заливаем на ночь холодной водой. Варить ее не надо. Так она оставит все минералы и витамины при себе. Важно залить крупу водой хорошей чистой водой.

2. Перед приготовлением кутьи перекладываем гречку в дуршлаг и даем стечь лишней влаге.

3. Грецкий орех перебиваем блендером вместе с изюмом в кашицу. Изюм предварительно замачиваем водой, чтобы он разбух. Добавляем мед и продолжаем перебивать. Смешиваем с гречкой.

4. Заливаем кутью узваром и даем настояться.

5. Режем чернослив и курагу кубиком. Также добавляем в кутью и хорошо перемешиваем.

6. Добавляем сушеную клюкву. Готово!

– Если вы любите чтобы вкус копчености и сладости был более сбалансирован кислинкой, тогда прямо на тарелку с кутьей выложите нарезанное филе лимона или лайма. Также сверху кутью украсьте грецкими орехами, — советует Алекс Якутов.

Смотрите реалити На ножах с Алексом Якутовым уже весной 2022 года.