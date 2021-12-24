Традиційна кутя, яку подають на Святвечір та Різдво, готується із пшениці чи ячменю. Але українська кухня не стоїть на місці – до традиційних страв тепер входять не зовсім звичні для нас інгредієнти, наприклад, булгур.

Шеф Пекельної кухні та експерт реаліті На ножах (Новий канал) Алекс Якутов ексклюзивно для Фактів ICTV поділився рецептом куті з булгура. Він запевняє, що традиційна страва заграє новими барвами.

Інгредієнти:

Булгур – 250 г

Мак – 125 г

Сушена груша – 100 г

Фундук – 100 г

Цукор – за смаком

Сіль, перець – за смаком

Свіжий гранатовий сік – 0,5 літра.

Сушена журавлина – 50 г

Родзинки світлі – 50 г

Родзинки темні – 50 г

Мед – 2 ст. л.

Фініки – 30 г

Приготування:

Булгур добре промиваємо та заливаємо на ніч водою. Мак також замочуємо та настоюємо. Його не потрібно ні перетирати, ні додавати до нього цукор. Варимо основу для куті – узвар. На літр води я беру три жмені груші. Спочатку сушку замочую, щоб вона набухла. Потім виварюю. В узвар додаю зовсім небагато цукру. Залишаємо остуджуватися. У холодний узвар вливаємо півлітра свіжого гранатового соку. На цьому грушево-гранатовому узварі варитимемо кутю. Тоді вона вийде із нотками кримської кухні. Булгур варимо до готовності, проціджуємо та остуджуємо. Головне – не переварити! Охолоджену крупу з’єднуємо з маком. Пропорції залежать від розміру булгура. Якщо він дрібний, то мак до круп йде у співвідношенні 1 до 2. У цей час відправляємо фундук у духовку, щоб він добре просмажився, до коричневого кольору. Темні та світлі родзинки замочуємо у воді на 15-20 хвилин. Віджимаємо та відправляємо в кутю. Після цього додаємо дрібнонарізану сушену журавлину. За можливості додаємо фініки, вони нададуть страві яскравого смаку. Я зазвичай їх перетираю у ступці разом із медом. Пропорції теж залежать від кількості каші, наприклад, на півкілограма булгура йде жменя фініків. Все перетираємо та відправляємо в кашу. Заливаємо кутю узваром. Додаємо теплий порубаний фундук та зерна гранату. Готово, можна подавати на стіл.

Також Алекс Якутов радить на Різдво, коли можна їсти м’ясо, подати кутю з курячою печінкою. За словами шеф-кухаря, вийде дуже смачна закуска.

– Для цього виріжте з печінки прожилки жовчі, замочіть її на ніч у молоці та воді. На півкіло субпродукту йде півлітра води та стільки ж молока. Добре її просушіть, посоліть, поперчіть і кидайте потроху на розпечену сковорідку, щоб смажилася, а не варилася. Тому що велика кількість печінки видасть вологу і вона почне гаситися. Коли печінка присмажиться з обох боків, зніміть її. Усередині вона буде трохи рожевою, а значить, соковитою. Коли розігрієте кутю, викладете її на тарілку, зверху покладіть печінку, посипте гранатом та фундуком, – поділився Якутов.