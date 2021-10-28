Ведуча реаліті Ревізори на порозі на Новому каналі Ганна Жижа поділилася смачним та корисним рецептом гарбузової каші з пшоном.

Вирізаючи гарбузові голови на Геловін, не потрібно викидати м’якоть, оскільки вона може стати основою смачної та поживної страви.

Інгредієнти:

Гарбуз очищений – 500 г.

Пшоно – 100 г.

Молоко – 400 мл.

Вершкове масло – 50 г.

Дрібка солі.

Мед, кориця, сушене гарбузове насіння – за смаком.

Приготування:

Очистіть гарбуз від насіння. Наріжте дрібними шматочками. Ретельно промийте пшоно. Залийте гарбуз молоком, додайте дрібку солі та варіть 30 хвилин. Додайте пшоно та цукор. Зменшіть вогонь та варіть ще 30 хвилин. Додайте вершкове масло. Через 10 хвилин вимкніть кашу. Подавайте з медом, корицею та сушеним гарбузовим насінням.

Якщо з м’якоті гарбуза ви приготуєте смачну кашу, то іншу частину овоча можна використати для свята Геловіна. З гарбуза можна зробити ліхтарик, який стане незамінний атрибутом Дня всіх святих.

Для цього вам знадобиться плід середніх розмірів без видимих ​​пошкоджень, ніж та ложка. Також потрібно заздалегідь знайти кілька свічок, запальнички та сірники. Для вашої зручності Факти ICTV підготували покрокову інструкцію як вирізати гарбуз на Геловін.