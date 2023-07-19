Власники сучасних ортопедичних матраців знають, що їх потрібно час від часу перевертати.

Регулярна зміна положення матраца — важливий пункт догляду за виробом, який дозволяє зберегти його форму та подовжити термін експлуатації.

Навіщо перевертати матрац – читайте в нашому матеріалі.

Перевертаємо матрац: навіщо це робити та як впливає на виріб

Насправді тут усе дуже просто. Річ у тім, що матрац підлаштовується під анатомічну структуру тіла людини, відповідно, якщо не перевертати його, навантаження створюватиметься на одних й тих самих ділянках поверхні.

Без належного догляду ваш матрац дуже швидко вийде з ладу. Постійне навантаження на однакові ділянки приведе до того, що наповнювачі та пружини в одному і тому ж місці швидше спресуються, на матраці з’являться нерівності та ями.

Нерівності будуть зростати та не встигатимуть відновитися до наступної ночі.

Відповідно, з’являться ями, які зроблять ваш сон не комфортним. Як результат погіршиться якість сну. Крім того, через неправильне положення під час відпочинку можуть розвинутися хвороби спини (сколіоз, остеохондроз, кіфоз тощо).

Регулярне перевертання матраца дозволяє:

підтримувати стан всіх його поверхонь;

уникнути провалів і змін в конструкції;

забезпечити комфортний сон протягом усього терміну використання.

Як часто потрібно перевертати матрац

Фахівці радять перевертати нові матраци раз на один-два тижні. З часом можна поступово скорочувати частоту процедури. Регулярне перевертання на перших етапах використання, дозволить наповнювачу рівномірно розподілитися по всій площі.

Матраци, якими ви користуєтеся довгий час, варто перевертати раз на три місяці.

Як правильно перевертати матрац

Змінювати положення матраца з інтервалом у три місяці варто у такому порядку:

переміщуємо матрац в горизонтальній площині за схемою голова-ноги;

повністю перевертаємо аксесуар;

знову змінюємо торці виробу – голова-ноги;

знову перевертаємо виріб на інший бік.

Також не забувайте час від часу чистити свій матрац від пилу та дрібного сміття.