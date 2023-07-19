Владельцы современных ортопедических матрасов знают, что их нужно время от времени переворачивать.

Регулярная смена положения матраса — важный пункт ухода за изделием, который позволяет сохранить его форму и продлить срок эксплуатации.

Зачем переворачивать матрас — читайте в нашем материале.

Переворачиваем матрас: зачем это делать и как влияет на изделие

Матрас подстраивается под анатомическую структуру тела человека, соответственно, если не переворачивать его, нагрузка будет создаваться на одних и тех же участках поверхности.

Без надлежащего ухода ваш матрас очень быстро испортится. Постоянная нагрузка на одни и те же участки приведет к тому, что наполнители и пружины в одном и том же месте быстрее спрессуются, на матрасе появятся неровности и ямы.

Неровности на матрасе не будут успевать восстановиться до следующей ночи, соответственно, будут только увеличиваться.

Это сделает ваш сон не комфортным и мучительным. Как результат — ухудшится качество сна. Кроме того, из-за неправильного положения во время отдыха могут развиться болезни спины (сколиоз, остеохондроз, кифоз и т. д.).

Регулярное переворачивание матраса позволяет:

поддерживать состояние всех его поверхностей;

избежать провалов и изменений в конструкции;

обеспечить комфортный сон на протяжении всего срока использования.

Как часто нужно переворачивать матрас

Специалисты советуют переворачивать новые матрасы раз в одну-две недели. Со временем можно постепенно сокращать частоту процедуры. Регулярное переворачивание на первых этапах использования позволит наполнителю равномерно распределится по всей площади.

Матрасы, которыми вы пользуетесь долгое время, стоит переворачивать раз в три месяца.

Как правильно переворачивать матрас

Менять положение матраса с интервалом в три месяца стоит в таком порядке:

перемещаем матрас в горизонтальной плоскости по схеме голова-ноги;

полностью переворачиваем аксессуар;

снова меняем торцы изделия — голова-ноги;

снова переворачиваем изделие на другую сторону.

Также не забывайте время от времени чистить матрас от пыли и мелкого мусора.